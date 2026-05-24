與侯友宜合體浴佛 李四川：全球幸福城市指數展現雙北治理成果

國民黨新北市長參選人李四川表示，新北市長侯友宜帶領的新北市在「全球幸福城市指數」是44名、台北市是46名，展現近年在城市治理與建設上的成果。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今早到新北市長侯友宜合體同框，兩人接連到土城承天禪寺、慈法禪寺參加釋迦牟尼佛聖誕浴佛大典為市民祈福，李四川表示，侯友宜帶領的新北市在「全球幸福城市指數」是44名、台北市是46名，展現新北近年在城市治理與建設上的成果，他也跟佛祖報告，「希望祂助我一臂之力」，能承接侯市長這一棒，雖然沉重，但他會努力，全力以赴。

李四川表示，面對重大災害時，他能投入的是道路、橋梁及家園重建等工作，但災民心靈所受到的創傷，往往更需要宗教與信仰力量陪伴，因此他要感謝宗教長期投入關懷與撫慰工作，協助民眾走出傷痛、重建心靈力量，讓社會在困境中持續凝聚溫暖與希望。今天很高興能來禮佛，感謝佛祖多年保佑民眾國泰平安、風調雨順。

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李四川也說，侯友宜帶領的新北市在「全球幸福城市指數」是44名、台北市是46名，展現新北市近年在城市治理與建設上的成果，未來他將持續接棒努力，延續市政建設與城市發展，讓新北持續進步，侯市長交下來的這一棒，確實很沉重，但他一定會努力，全力以赴；侯友宜讚許李四川多年來積極推動台北縣、新北市建設，做事認真踏實，是真正「會做事的人」。

國民黨新北市長參選人李四川（前排左三）今與新北市長侯友宜（前排左二）合體同框，到慈法禪寺參加釋迦牟尼佛聖誕浴佛大典，為市民祈福。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（右）今與新北市長侯友宜（左）合體同框，到慈法禪寺參加釋迦牟尼佛聖誕浴佛大典為市民祈福。（圖由李四川競辦提供）

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