半屏山設施不夠友善 高市議員參選人：強化步道、照明、高齡休憩

半屏山緊鄰台鐵新左營站與高鐵左營站，是高雄都會區裡最近的小山。（薛兆基提供）

半屏山就在高雄市區里，喜歡爬山的民眾卻老抱怨設施不夠友善!高市議員參選人薛兆基建議，應強化主要步道、增設安全節能照明設備、於路線節點設置高齡友善的休憩空間。

薛兆基指出，半屏山是左楠居民重要的日常山林，即使近日高雄氣溫高達攝氏34度，山區仍可見上百位市民健走，甚至不少家長帶著孩子同遊，顯示半屏山已是市民生活一部分。

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但他聽聞許多民眾抱怨，每天有這麼多人使用的公共山林，卻長期缺乏更友善、更完善的基本設施，包括廁所不足、休憩點缺乏、長者行走不便、夜間照明不足、指標老舊，以及親子與無障礙設施欠缺等問題，讓不少市民「想親近自然，卻被環境拒於門外」。

他提出多項改善方向，包含全面強化主要步道系統、增設安全且節能的照明設備、於路線節點設置高齡友善的休憩空間，並在視野良好的位置規劃簡易景觀平台，並更新導覽與指標系統、補足親子與無障礙設施，並研議在適當區域增設必要的公廁與緊急救援設備。

薛兆基認為，未來的半屏山不應只屬於「能登山的人」，而應成為所有年齡層都能共享的公共空間，許多長者因坡度與缺乏休息點而放棄上山，家長也因設施不足而不敢帶孩子親近自然，這反映的是政府長期欠缺「以人為本」的自然治理。

薛兆基具體建議半屏山設施改善，包括強化主要步道、增設照明、增加高齡休憩空間。（薛兆基提供）

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