民進黨雲林縣黨部改選佈局選戰 劉建國：會與新任主委共商

擔任現任縣黨部主委的立委劉建國，今天中午到斗六南聖宮投票所投票。（記者李文德攝）

民進黨雲林縣黨部主委、縣市代表及全國黨代表今（24）日改選，雲林縣黨部選情相對單純，僅前主委江宗保回鍋參選主委。現任黨部主委、立委劉建國中午到斗六投票處投票。面對記者問年底選戰，尚有6鄉鎮首長人員未提名，他表示，會與新任主委共商，找出更多優秀人才參選。

縣黨部舉辦改選，前主委江宗保回鍋參選現任主委，全國黨代表共有6人參選、6區縣黨代表共45參選，選情相對單純，現任主委劉建國在兩年前就任時就表明僅擔任一屆主委，會再讓更優秀人才擔任，也被外界認為交棒後也可全心投入年底地方選戰。

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劉建國今天中午12時許抵達斗六南聖宮投票。他受訪時表示，感謝本屆一起打拚的執評委，還有評召與黨工，讓縣黨部這塊招牌擦得更亮，期許下屆主任委員，可以有更大的Power，將原該做的事情都做到位，也承襲黨中央目前推動好生活的相關政策，落實與黨員結合，跟和鄉親、農民站在一起，更帶領所有的黨公職創造新雲林。

不過年底選舉僅剩半年多，目前縣黨部針對20鄉鎮提名，除麥寮傾向支持現任鄉長許忠富挑戰連任，目前尚有斗南、虎尾、土庫、台西、口湖、崙背未提名，日前原欲連任的東勢鄉長張健福自行評估宣布退選，是否會積極找出參選人才，也引起各界關注。

劉建國表示，本屆黨部針對鄉鎮市長、議員代表，還有村里長提名，應是歷屆提名、徵召最多席次，坦白說雲林對於民進黨來說，選情氛圍弱勢，但感謝許多人願意代表黨參與選舉，後續會針對希望再增加提名席次。

劉建國強調，現在還沒有提名到鄉鎮首長或者議員，會把這段時間跟執委會、評委會、甚至選對會，過去累積的經驗，和地方人士連結，找出優秀人才認同民進黨，然後願意拿民進黨這個黨旗一起努力來打拚，會持續地跟下任的主委來共商提名席次。

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