與李四川參香浴佛 侯友宜：佛祖要疼愛認真做事情的人

新北市長侯友宜（浴佛者左）今與國民黨新北市長參選人李四川（浴佛者右）到土城承天禪寺參香浴佛，恭祝釋迦牟尼佛聖誕千秋。（記者黃政嘉攝）

今天適逢釋迦牟尼佛聖誕，也是「浴佛節」，新北市長侯友宜今與國民黨新北市長參選人李四川合體同框，兩人接連到土城承天禪寺及慈法禪寺參香浴佛，恭祝釋迦牟尼佛聖誕千秋，祈願風調雨順、國泰民安，侯友宜說，新北市未來不管誰當市長，都是要站在利他、對新北市貢獻為第一立場，全力犧牲、挑起重責大任，他也向佛祖說，有緣人結有緣人，「祢要疼愛認真做事情的人」。

侯友宜今與李四川在兩寺參香、浴佛，侯友宜說，承天禪寺是地方重要信仰中心，他跟李四川、各位民代抱著祈福、感恩之心，謝謝廟方為新北做的貢獻，寺廟長年秉持開山祖師廣欽老和尚「忍辱、利他」的精神，不強求己見，盡心為大眾服務，在勞動中修福慧，並積極與政府並肩作戰，持續投入社會公益與慈善救濟，是地方上極具代表性的宗教善心力量。新北市未來，不管誰當市長，都是要站在利他、對新北市貢獻的第一個立場，全力犧牲、全力挑起重責大任。

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侯友宜在慈法禪寺也緬懷慈法禪寺已圓寂的淨耀大和尚，感念其過去長期投入青少年關懷與受刑人更生保護，每年與市府共同合辦藥師佛文化節，傳遞慈悲、智慧與療癒力量，正是社會需要的精神依靠，並長年舉辦「幸福得來素」共餐與健康樂活服務，照顧在地長輩，他感謝慈法禪寺讓宗教文化走進生活、讓善念走進社會。

他也說，捷運萬大中和線（第一期）在新北市、台北市並肩作戰下，明年將完工，他和李四川都是為了新北市的未來，有好的建設、好的發展，讓這塊土地更好，他說，人生不一定有緣分結緣，但是你所做的，眾生都看得到，所以他拜拜向佛祖說有緣人結有緣人，「祢要疼愛認真做事情的人」。

新北市長侯友宜（前排右）今與國民黨新北市長參選人李四川（第二排左一）到土城承天禪寺參香浴佛。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜（第二排右五）今與國民黨新北市長參選人李四川（第二排右三）到土城慈法禪寺參香浴佛。（記者黃政嘉攝）

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