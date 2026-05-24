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    首頁 > 政治

    黃國昌發聲力挺 柯志恩：真的非常感動

    2026/05/24 14:25 記者王榮祥／高雄報導
    民眾黨主席黃國昌今到雄左營眷村演講司法改革，與柯志恩同台。（記者王榮祥攝）

    民眾黨主席黃國昌今到雄左營眷村演講司法改革，與柯志恩同台。（記者王榮祥攝）

    民眾黨主席黃國昌今在高雄果貿新村演講前，公開力挺國民黨高雄市長參選人柯志恩；柯志恩聽聞後笑說「真的喔」!能聽到黃國昌相挺，讓她很感謝、感動。

    柯志恩說，今天民眾黨選在深藍地區做宣講，讓她很驚訝，但樂觀其成，未來藍白在高雄一定要合作，才能打倒執政黨，尤其是綠到出汁的高雄。

    她進一步提到，今天很高興黃國昌主席能來左營闡述這個權利需要監督的理念，這樣的一個議題對大家來說都非常的重要，國民黨完全認可，所以他不管是選在果貿或在任何地方，民眾黨的這個活動，藍白就一起、共同把他擴大，讓更多高雄的人能夠認同。

    對於黃國昌公開相挺，柯志恩說，過去在立法院裡不管黃國昌過去的黨派，或是現在雖然還是不同黨，但是在理念面上是可以合作的，她非常欣賞國昌主席在立法院裡的問政、一貫都是如此，今天可以得到他全權的一個支持，自己會更加的努力。

    黃國昌力挺柯志恩，柯志恩表示感動、感謝。（記者王榮祥攝）

    黃國昌力挺柯志恩，柯志恩表示感動、感謝。（記者王榮祥攝）

    黃國昌與柯志恩頻頻將交換意見。（記者王榮祥攝）

    黃國昌與柯志恩頻頻將交換意見。（記者王榮祥攝）

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