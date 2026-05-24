白營修選罷法遭質疑幫高虹安誣告案解套 黃帝穎批吃相難看

新竹市長高虹安（資料照）

高虹安「誣告」旅美教授陳時奮案，二審減輕為有期徒刑6月，目前案件已上訴最高院。而誣告罪不得易科金，僅能易服勞役，上訴若被駁回，高難已在登記參選期限內服滿勞役時數，恐無法參選。民眾黨則提案修改《公職人員選罷法》，被外界質疑是為幫高虹安解套。對此，律師黃帝穎表示，根本是量身打造，幫高護航參選，吃相難看。

律師黃帝穎表示，高虹安「誣告」旅美教授陳時奮，遭一審判刑10月，高院維持高虹安誣告罪有罪見解，但減輕為有期徒刑6月，刑法規定誣告罪是最重本刑為7年犯罪，依法不得易科罰金，僅能易服勞役。

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黃帝穎指出，高虹安誣告罪案已上訴最高法院，若三審駁回上訴原持原判，在今年登記參選前，高虹安被判刑6個月，雖符合易服勞役的聲請要件，但在今年9月4日最後登記參選期限，高虹安應難以服滿勞役時數，根據現行《公職人員選罷法》第26條第1項第9款規定，高虹安將無法登記為候選人。

黃帝穎說，民眾黨提案修選罷法，放寬「易刑處分者」可登記參選，明顯為高虹安誣告案可能定讞的參選「消極資格」解套，拿立法公器護航權貴犯罪的參選資格，踐踏法治正義與平等原則，社會無法接受「高虹安條款」的個案修法

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