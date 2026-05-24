馬辦家變報告出爐 蕭旭岑：還我清白 還人間公道

前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人小組今日聲明，已完成該案調查報告，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。對此，蕭旭岑表示，感謝馬英九基金會董事會調查小組還他公道，感謝薛香川、尹啟銘、李德維董事，也感謝全程見證的夏珍董事，以及協助調查的公正律師。「在我52歲生日的前一天，讓我給在天上的母親一個交代，感激您們」。

馬英九基金會三人小組發言人李德維今日表示，歷時1個月又3天的調查，調查結果沒有積極證據可證明，相關現金款項有流入私人款項。聲明指出，被指控人蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的被指控人王光慈，提出的相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控的現金使用於馬英九、機要及隨扈等公務用途，因此無法證明蕭旭岑、王光慈兩人確有違反財政紀律之情。

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蕭旭岑表示，感謝馬英九前總統的夫人周美青，感謝馬英九大姐馬以南。對長年忠心耿耿追隨馬前總統的幕僚與部屬，所表達的溫暖厚意。「我的母親教誨我，做人最重要的是正派與善良。我一直秉持著這個信念，誠懇待人，寧可人負我，不可我負人，這麼多年下來，我自認沒有讓母親失望」。

蕭旭岑指出，過去3個月背著不白之冤，他始終不去多說什麼。即使背後操弄人士不斷放話、造謠，從一開始所謂「領的薪水太高」的「財政紀律問題」，一路加碼到變成馬前總統口中的「貪污犯」，他都忍了下來，不為什麼，只為了保護敬愛的馬前總統。

蕭旭岑說，儘管在董事會正式議決之前，無法談論更多細節，但有幾點要正式公開說明清楚。首先，他在基金會不管錢，這是待過馬英九基金會的所有同仁都知道的事。有心人士想在裡頭做文章，注定徒勞無功。其次，王光慈堅持捐給基金會的每一分錢都要合法入帳，根本不存在任何背信與侵佔的可能。我們必須對得起基金會，必須對董事會負責，必須對社會交代。

蕭旭岑強調，「我們為馬前總統所做的一切，都是馬前總統知情且授意的，重要決策都有事先向馬前總統請示。而且依據馬總統指示，每一分錢都用於基金會公務支出及馬前總統個人身上。從總統府到基金會，這個原則都沒有改變過」。

蕭旭岑指出，相關完整明確的證據，王光慈已提交給調查小組。幾位董事都是專業人士，加上有聲譽卓著的專業律師參與，深信均經過最嚴謹的查核。基金會不是任何個人的私產，對國家社會有責任與公益性，深信多數董事們希望保全馬英九基金會的名聲。對後續相關處理，完全尊重董事會的程序與決定。

蕭旭岑也說，在台北地方法院證實，馬家人已經正式提出針對馬前總統的「輔助宣告」後，「我終於可以公開說明，因為馬前總統的健康疑義，他誤會、遺忘，甚至妄想我們有所謂『出賣他』、『貪污犯』，我很心痛，但我知道，這是因為他已經不是本來的他，這是任何人都不願意見到的，馬前總統自己也不想」。

蕭旭岑表示，但是明知馬前總統有健康疑義，兩位最親的家人也發聲了，還硬推他出來拍影片，只為了利用來鬥爭他，鬥爭國民黨，意圖破壞兩岸關係的人，即使犧牲無辜的家庭，包括傷害馬前總統家人的感情，也在所不惜的人，已經違反了做人的底線，任何有良知的人都不能接受，歷史會記錄下這些醜陋的面孔。

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