北市衛生局駁「吸菸區」無掌握 洪婉臻：上週才說無認養 誠實很難嗎？

台北市政府駁斥「吸菸室清潔靠民間，衛生局竟無掌握」一說。台北市議員洪婉臻指出，衛生局上週四才回答「目前尚無負壓式吸菸區之相關認養事宜」，質疑這是有掌握的回答？（洪婉臻辦公室提供）

台北市政府昨晚駁斥「吸菸室清潔靠民間，衛生局竟無掌握」一說。台北市議員洪婉臻今（24）日指出，衛生局上週四才回答「目前尚無負壓式吸菸區之相關認養事宜」，質疑這是有掌握的回答？批市府在權責不明的狀況下，讓民間業者協助維管打掃不負責任。洪婉臻說，關於負壓吸菸區設置經費，新工處對外回應是使用115年吸菸室預算，但實際上是「114年道路附屬設施改善工程開口契約」；且西門町吸菸室位於萬華區，卻使用「中山大同區」的道路工程預算。

洪婉臻指出，針對西門町吸菸室的認養問題，衛生局上週四才剛白紙黑字回答「目前尚無負壓式吸菸區之相關認養事宜」，完全不像有所掌握的回答。她直言，蔣市長倉促推出無菸政策，各局處難免有疏漏問題，有問題再改進就好，偏偏蔣市府處處要硬凹，現在一邊否認要民間幫忙，又一邊感謝KTV業者；一邊否認自己就是配套不足，再一邊故意引導輿論民代不體恤基層努力，神鬼都是你蔣萬安，但哪句才是真話，蔣市長誠實很困難嗎？

請繼續往下閱讀...

洪婉臻說，市府習慣性拿基層當擋箭牌，這次連幫忙的業者都被推上火線，若不是高層讓無菸城市政策倉促上路，跨局處的基層同仁何需支援稽查人力，局處又何必找理由擠預算蓋吸菸區。她強調，無菸城市政策不分黨派沒人反對，跨黨派議員討論的都是政策配套不足，導致基層公務員人仰馬翻。

洪婉臻進一步說明，公共設施的認養有其規定與責任劃分。常見的公共設施認養如公園綠地或行道樹，無論是依現況認養或參與改造，要簽訂「認養契約書」，不是「幫忙掃一下」這麼簡單，民眾在公共設施若發生意外，誰要負擔損害賠償責任？市府在權責不清的情況下讓民間業者打掃不負責任。

此外，洪婉臻說，實際上，吸菸室使用預算項目為「114年道路附屬設施改善工程開口契約」，然新工處對外回應是115年。且西門町吸菸室明明位於萬華區，根據使用的卻是第一標「中山大同區」的道路工程預算。

她接著說，吸菸室之所以會變成道路工程設施，原因就在於市府內部會議中，由副市長親自裁示「吸菸室列入道路附屬工程的例外」。近年來全台北市被列為例外的只有兩個，一個是吸菸室，另一個是人行道遮陽傘，哪一個真正跟道路有關，大家都看得懂。

洪婉臻說，關於負壓吸菸區設置經費，新工處對外回應是使用115年吸菸室預算，但實際上是「114年道路附屬設施改善工程開口契約」。且西門町吸菸室明明位於萬華區，卻使用「中山大同區」的道路工程預算。（洪婉臻辦公室提供）

KTV業者清掃西門町內負壓式吸菸區。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法