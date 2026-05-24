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    首頁 > 政治

    民進黨地方黨部改選 屏東縣主委徐富癸同額競選

    2026/05/24 13:07 記者羅欣貞／屏東報導
    立委徐富癸24日上午已經完成民進黨黨職改選投票。（圖由立委徐富癸服務處提供）

    立委徐富癸24日上午已經完成民進黨黨職改選投票。（圖由立委徐富癸服務處提供）

    民進黨地方黨部主委、黨代表改選今（24）日登場，屏東縣黨部主委由立委徐富癸同額競選，他已在上午完成投票。投票時間至下午4點，隨後開票。

    民進黨屏東縣黨部主委在縣議員羅平道卸任後，將由立委徐富癸接下第21屆縣黨部主任委員職務，此次為同額競選；此外，18個全國黨代表也是同額競選，分別是縣議員梁育慈、羅平道、潘芳泉、許展維、方文正、方一祥、黃建溢、九如鄉長藍聰信、東港鎮長黃禎祥、吳志江、鄭鈺宸、許慧玲、李明宗、陳進忠、鍾國雄、李建華、鄭忠豪、張擧文，展現黨內凝聚團結的士氣。

    徐富癸今日稍早透過臉書表示，「我已經完成民進黨黨職改選投票。看到許多黨員先進特地來加油、鼓勵，富癸都記在心裡。接下來，我會把這份支持放在肩上，繼續在自己的位置上認真打拚」。懇請黨員同志也一起出門投票，為屏東隊加油、為年底五合一選舉備戰。

    今日投票改選的黨職，包括屏東縣民進黨部第21屆主任委員、縣黨代表、第22屆全國黨代表、原住民全國黨代表等黨職。

    立委徐富癸24日上午已經完成民進黨黨職改選投票，遇鄉親熱情加油。（圖由立委徐富癸服務處提供）

    立委徐富癸24日上午已經完成民進黨黨職改選投票，遇鄉親熱情加油。（圖由立委徐富癸服務處提供）

    立委徐富癸（中）24日上午已經完成民進黨黨職改選投票。（圖由立委徐富癸服務處提供）

    立委徐富癸（中）24日上午已經完成民進黨黨職改選投票。（圖由立委徐富癸服務處提供）

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