蔣萬安團隊近期事事問中央 吳沛憶：以為他還是立委

民進黨籍立委吳沛憶。（記者廖振輝攝）

民進黨今（24）日舉行黨職選舉投票，立委、台北市黨部主委參選人吳沛憶受訪被問到外界認為參選是太陽花新世代接班，吳說，希望能夠透過想法、價值、理念與落實，帶來新氣象，並說年底選戰期盼可以打開跟社會的對話，並指台北市長蔣萬安是台北市長，卻好像每天都在質詢中央，「讓我們以為他是立法委員」。

吳沛憶表示，台北市由她登記參選主委、高雄也有黃捷，確實是希望民進黨可以帶給大家新氣象。所謂新氣象，包括想法、價值、理念，如何在實務作法中，讓大家可以感受到，尤其是台北市，講過很多次，這次的選舉期盼可以打開跟社會的對話，沈伯洋也一再提出對於市政政策的願景，同時喊話市民不分黨派，可以擁有很好的討論環境。

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吳沛憶指出，蔣萬安及其團隊最近事事、處處都要問中央，真的是感到有點錯亂，蔣應該是市長，但他好像每天都在質詢中央、院長、部長，「讓我們以為他是立法委員」，然其實蔣已離開立法院一段時間，市民期待的是大家一起好好討論市政。

記者追問沈伯洋對於文山區的想法，以及未來會否走訪十二區舉辦座談，沈一聽便率直地說，每一區都要去「壓力很大」，不過話鋒一轉，提及文山區的發展，他認為，文山區兼具高齡與年輕社區的特色，既有很多高齡者居住，也有大學聚落，涉及居住安全、大學城、路網、居家照護等議題，如果能把大學合作、社區共照、長照結合，將是很好的發展方向，另外還有老屋延壽、容積等細節也需關注。

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