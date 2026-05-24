陳水扁、沈伯洋也加入！蔡英文不解「咖哩飯1吃法」引戰300萬人

前總統蔡英文昨（23）日發文分享自己習慣「一口飯、一口咖喱」的咖哩飯吃法。（圖擷取自@tsai_ingwen tsai_ingwen、彭博資料照，本報合成）

前總統蔡英文卸任後，時常在社群分享自己熱愛的食物，甚至在回覆網友一連串飲食大亂鬥文章時，留下「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」等網路迷因金句。對此，蔡英文昨（23）日發文透露，自己至今無法理解「咖哩飯攪在一起」的吃法，未料竟意外引爆300萬人大戰，甚至還湧入大批綠營人士開吵。

據悉，蔡英文在社群平台Threads提到，她有注意到大家熱衷討論自己的飲食喜好，包含眾所皆知她喜歡的「香菜」、「三色豆」以及「芋頭加火鍋」。另外，蔡英文還首次揭露，其實她吃咖哩飯的小習慣，是「一口飯、一口咖喱」，還吐槽說︰「攪在一起的人，我會想關心你是不是有什麼煩惱？生活遇到什麼挑戰？」

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該文瞬間轟動全台網友，同時開啟吃法信仰的大亂鬥，「留友看食物戰爭」、「你以為卸任就可以發動戰爭了嗎？」、「最愛的總統跟我的吃飯習慣背道而馳」、「前總統在網路上挑起對立是合法的嗎」、「為什麼退位後這麼懂引戰？我看你上位時候很和平啊？」、「抱歉了英，這次我無法認同你，咖喱飯！就是！要！拌！」、「如果我是習近平，我看到這一篇我就打過來了（胡說八道）」。

前總統陳水扁留言力挺蔡英文，認為吃咖喱飯時，咖哩跟白飯必須「一邊一坨」；台北市長參選人沈伯洋沈伯洋則自爆，他是一個先把咖喱全部吃完，再慢慢吃白飯的「混亂邪惡」代表。包含吳崢、吳沛憶、吳思瑤、吳昇翰、何欣純、張雅琳、莊競、黃敬雅程等綠營人士，也紛紛留言上演互戰咖哩飯吃法的食物戰爭。

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