馬辦家變 王光慈首發聲：謝謝調查小組還我清白

前總統馬英九和馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人小組今日聲明，已完成該案調查報告，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。王光慈今日也首次發聲表示，「謝謝馬英九基金會三人調查小組還我清白，也謝謝過去3個月陪伴、支持和照顧我的家人、朋友及醫生」。

馬英九基金會三人小組發言人李德維今日表示，歷時1個月又3天的調查，調查結果沒有積極證據可證明，相關現金款項有流入私人款項。聲明指出，被指控人蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的被指控人王光慈，提出的相關帳務紀錄及憑據完整，多可證明其等遭指控的現金使用於馬英九、機要及隨扈等公務用途，因此無法證明蕭旭岑、王光慈兩人確有違反財政紀律之情。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，馬英九大姐馬以南已委任律師龍毓梅向法院聲請針對馬英九「輔助宣告」的裁定，且經台北地方法院證實確有此情。有鑑於前述聲請結果與馬英九召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義的董事會，得否針對三人小組的調查報告進行討論與決議適當處理措施亦有重大關連，三人小組建議應待法院對於該聲請做出判斷後，再召開董事會商討調查報告。

王光慈也發出聲明表示，「謝謝馬英九基金會三人調查小組還我清白，也謝謝過去3個月陪伴、支持和照顧我的家人、朋友及醫生」。她從2015年2月有幸追隨馬前總統至今10年，馬前總統的正直和清廉，是她最尊敬的政治人物。

聲明指出，很遺憾，她沒有辦法再實踐對馬家人的承諾，繼續照顧馬前總統，但她相信好人一生平安，祝福馬前總統和馬家人平安健康，萬事順遂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法