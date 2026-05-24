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    首頁 > 政治

    白營修法為高虹安誣告案參選解套 公督盟轟：非常可恥

    2026/05/24 12:18 記者陳鈺馥／台北報導
    新竹市長高虹安。（資料照）

    新竹市長高虹安。（資料照）

    立法院民眾黨團推動修正「公職人員選舉罷免法」第26條，主張將受「易刑處分」，如易科罰金、服社會勞動也可參選，被質疑是為新竹市長高虹安的誣告案量身打造；公督盟今日痛批，這是把台灣民主整個往後拉，讓涉及不法的行為樣態，都可以解套繼續參選，非常可恥。

    立法院內政委員會近日通過「選罷法第26條修正草案」，擬放寬「受緩刑宣告者」可以參選公職；然而，民眾黨團提出的修正版本，修正放寬參選的對象還包含受「易刑處分」者，此範圍在藍綠版本皆未提及。

    據了解，民眾黨此修法內容，大大牽動新竹市長選戰，原因在於高虹安誣告案雖然二審改判6個月，因未受緩刑宣告，三審若維持原判，即便法官准許易服勞役，依「選罷法」現行規定，高登記前若未服完勞役時數，將斷了連任之路；而民眾黨團修法版本，等於是替高虹安開綠燈，為其市長連任清除司法路障。

    對此，公督盟執行長張宏林受訪表示，政治人物「錢」和「權」應該分開，如果是要為社會大眾服務，投身政治自然對於操守的要求必須更多，不要跟黑金、地方派系有太大勾連。

    張宏林批評，針對個別人士的犯罪行為進行修法，要讓她可以繼續參政，這是非常糟糕的事，一定要嚴厲譴責。因為這是把台灣的民主整個往後拉，讓涉及不法的行為樣態，都可以繼續參選，這是非常可恥的事。

    張宏林質疑，藍白先前針對小額貪污修法除罪，連民代涉貪助理費也修法除罪，改成「補助費用」範圍，一路在為犯罪者除罪。至於誣告案有罪部分，原本法律就是如此，現在又提案要修法排除，讓特定人士可以持續參選，都是在敗壞政治。如果這種都可以解套，未來政治人物將更肆無忌憚。

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