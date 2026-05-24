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    首頁 > 政治

    同額競選新北黨部主委 蘇巧慧：證明新世代扛起新時代

    2026/05/24 11:50 記者賴筱桐／新北報導
    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（左三）關心黨職改選情形。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（左三）關心黨職改選情形。（記者賴筱桐攝）

    民進黨今天舉行地方黨部主委、市代表、全國黨代表等黨職改選，新北市黨部主委由現任主委蘇巧慧同額競選。蘇巧慧表示，這2年證明「新世代扛起新時代」，這次黨職人員也大量年輕化，顯示民進黨正在脫胎換骨，朝向新世代發展。

    蘇巧慧今天到三重區修德國小關心黨職投票情形，媒體提問，新北市黨部主委是同額競選，新的一屆是否對自己有新的期許？另外，北市黨部主委也是由現任主委、立委吳沛憶同額競選，是否象徵未來黨部主委呈現年輕、溫暖與世代傳承的意涵？

    蘇巧慧表示，今天是民進黨2年一次的黨職改選，看到大家投票踴躍，作為主委選務能夠順利，大家對黨務熱情參與，她很高興，這份歡喜還在於這2年當中，證明「新世代扛起新時代」，大家不但認同她2年來推動與青年世代對話，包括青年座談、多元族群交流，讓大家參與，也看得出來這次黨職人員大量年輕化，顯示民進黨正在脫胎換骨，朝向一個新的世代前進。

    蘇巧慧說，未來台北市有吳沛憶可以一起幫忙，高雄市黨部也有立委黃捷擔任主委，台灣會繼續前進，「我們這個世代會扛起新的時代」。

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧關心黨職改選情形，與參與投票的民眾打招呼。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧關心黨職改選情形，與參與投票的民眾打招呼。（記者賴筱桐攝）

    民進黨今天舉行地方黨部主委、市代表、全國黨代表等黨職改選，黨員參與投票。（記者賴筱桐攝）

    民進黨今天舉行地方黨部主委、市代表、全國黨代表等黨職改選，黨員參與投票。（記者賴筱桐攝）

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