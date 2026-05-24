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    首頁 > 政治

    把三峽河變成京都鴨川 李四川：我們來努力

    2026/05/24 11:42 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川今天（24日）在臉書貼文，新北市長侯友宜打底河川整治工程，接下來，他下去做。（李四川競選團隊提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（24日）在臉書貼文，新北市長侯友宜打底河川整治工程，接下來，他下去做。（李四川競選團隊提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（24日）在臉書貼文，一條溪要變漂亮，靠的不是誰講得漂亮，是有沒有人真的下去把它做出來。李四川在貼文中指出，新北市議員江怡臻帶他來到三峽河邊，他要看的不是風景，而是要看這條溪還缺哪一步。新北市河川整治工程，市長侯友宜已經打了底，剩下這一步，他下去做。

    新北市議員江怡臻帶「川伯」李四川前往三峽河，川伯立刻工程魂上身，影片中的「工程川」左看看、右看看，還不忘探頭看看前方的三峽河與周邊環境，李四川很有自信地說，這個可以把它整治得很漂亮，他隨即打開手機秀出三峽河尚未整治前照片，當初三峽河是長這樣，經過整理後，跟公園結合在一起，整個就改變了。

    有民眾說，新北市三峽河很像日本的鴨川，李四川說，他知道民眾很期待怎樣整治三峽河，未來可以變得像京都鴨川一樣，謝謝，他們再來努力。

    國民黨新北市長參選人李四川今天（24日）在臉書貼文，新北市長侯友宜打底河川整治工程，接下來，他下去做。（李四川競選團隊提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（24日）在臉書貼文，新北市長侯友宜打底河川整治工程，接下來，他下去做。（李四川競選團隊提供）

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