吳欣岱：密室逃脫案百分之百是勞動局稽查職責 蔣萬安掩護市府失能

台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱痛批台北市長蔣萬安未全面啟動工安稽查與提出具體改革。（吳欣岱提供）

針對台北市密室逃脫案，台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱痛批台北市長蔣萬安未全面啟動工安稽查與提出具體改革，反拿8年前的會議紀錄推諉中央，甚至有國民黨議員瞎起鬨要賴清德負責。吳欣岱直指，蔣萬安正利用中央與地方的法規爭議，掩蓋台北市政府在「保護勞工」上的嚴重失能。她說，案件百分之百是台北市勞動局的稽查職責，與內政部的建築D-1類組規範毫無關聯。

身為心臟外科醫師，吳欣岱以開刀房為例指出，如果病人在病床上發生意外，主治醫師第一句話絕對不會是推諉「衛福部沒規定這張病床要怎麼擺」。她強調，如果醫師這樣回答絕對會被家屬痛罵，因為這正是對專業職責的逃避。蔣萬安如今的作為就是在逃避職責，把第一線的行政怠惰，整套包裝成「中央法規不完善」的政治口水。

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吳欣岱將蔣市府這一週刻意避而不談的真相攤開，點出死者是工作中的員工，要求員工將脖子套進繩索、於密閉空間進行高危險演出，雇主是否依《職業安全衛生法》進行風險評估與提供安全防護機制，百分之百是台北市勞動局的稽查職責，與內政部的建築D-1類組規範毫無關聯。事件發生後，台南市政府立刻啟動勞檢抓出18項違規；而擁有全台最龐大勞檢人力的首都台北市，卻拖了整整8天才去稽查，令人質疑是人力不夠還是高層未下令。

吳欣岱也指出，新北市政府早在2023年就主動函詢中央要求將密室逃脫納管，並透過地方的《消費者保護自治條例》強制業者投保公共意外險。吳質疑，在相同的中央與法規下，為何新北可以、台南可以，唯獨台北市政府不可以。

吳欣岱斥，蔣市府抱怨中央未主動告知各縣市，完全是典型的公子哥治理心態，不主動餵到嘴邊就當作沒這回事。她強調，治理城市如同治病，看到高風險的新興產業，地方政府本就有《職安法》、《消保自治條例》等等法規可動用，本應看到風險就必須主動介入，絕對不能等到法規寫到最細才動手。

吳欣岱沉痛表示，事件發生一週過去，蔣市府不僅沒有檢討，反將火力全數投向跟中央吵架。她嚴正呼籲蔣萬安，市民選出市長是為了保護市民與勞工的安全，絕不是等到一個年輕的生命逝去後，再把責任甩鍋給賴清德，乃至於8年前的會議紀錄。她期盼台北市政府能真正扛起行政權責任，別讓這位29歲女孩的死，又只換來一次冷血的政治表演。

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