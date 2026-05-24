同婚專法7週年、《護國四年》推彩虹版 蘇巧慧：台灣在進步道路上獲肯定

民進黨新北市長參選人蘇巧慧關心黨職投票情形，對於同婚專法通過7週年，她感謝很多人努力一起達成。（記者賴筱桐攝）

台灣同婚專法三讀通過7週年，前行政院長蘇貞昌也推出《護國四年》具有彩虹元素的新版封面。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，同婚7週年是很多人的努力一起達成，不但人權得到提升，同婚也有了保障，象徵台灣不斷地在進步的道路上，受到大家支持與肯定。

蘇巧慧今天到三重區修德國小關心黨職投票情形，媒體關切蘇貞昌臉書發文，提到台灣施行婚姻平權法案7週年，以及《護國四年》書籍再版拍攝宣傳影片的看法。

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蘇巧慧指出，台灣同婚通過的7週年，很多人心情都一樣激動，畢竟這是當時一個重大里程碑，不但人權得到提升，同婚也有了保障，象徵台灣確確實實不斷地在進步的道路上，受到大家的支持與肯定，台灣也得到了亞洲民主第一的評鑑，在世界上大家都認為，「哇！原來台灣可以走得這麼好。」

蘇巧慧表示，這7週年是很多人的努力一起達成，當時有前總統蔡英文、蘇貞昌，以及時任行政院副院長陳其邁，還有黨籍立委，甚至社會上有更多的朋友一起在努力。她不會忘記投票通過的下午，從滂沱大雨到法案通過的那一瞬間，天邊出現彩虹，看著青島東路上這麼多年輕人，台灣的進步就是一代一代人一起努力而成，所以她為什麼會說「新世代要扛起新時代」，「因為我們知道責任就在我們的肩膀上」。

蘇巧慧說，《護國四年》這本書迎來改版，特別製作同婚7週年的彩虹紀念版，上面還有雷射設計，如果動一動這本書，就會像蘇貞昌跑起來了一樣，象徵繼續衝衝衝。她開玩笑說，影片中蔡英文總統做得非常好，蘇院長也做得不錯，陳其邁是有點看不出來在做什麼，好像沒有顯現出亮亮的、衝刺的跑步感，她可能會邀請陳其邁再做一次。

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