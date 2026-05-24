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    首頁 > 政治

    中市民進黨員因投票所近百貨公司怕塞車 一大早就去投票

    2026/05/24 11:38 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨台中市很多黨員一大早就來投票。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市很多黨員一大早就來投票。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨今天進行黨職改選，台中市設4個投開票所，市區設在好運來洲際宴展中心，由於該投開票所就在漢神百貨附近，今天又是星期天，很多黨員擔心太晚去投票會塞車，一大早就到現場投票，有些黨員則認為可以晚一點到，投完票可隨便逛百貨公司，民進黨中市長參選人何欣純則是在市黨部主委許木桂的陪同下，巡視四投開票所，並且跟黨員打招呼。

    今天上午8點開始投票，台中市天氣相當炎熱，現場也是熱鬧滾滾，設籍在市區的市議員，紛紛設攤來服務自己的黨員，由於各派系都已完成配票，多數的黨員只要拿到票馬上就可投，就不用看到一長串的候選人名單而頭痛。

    雖然只是政黨的選舉，但民進黨中市黨部相當嚴格執行如同正式的公職人員的選舉，不能輕易靠近拍照，以免影響投票人的權益。

    今天的選舉投票在下午4點結束，隨即開票，預計晚上6至7點會開完票。

    民進黨台中市設在市區的投票開所，一大早就熱鬧滾滾。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市設在市區的投票開所，一大早就熱鬧滾滾。（記者蘇金鳳攝）

    何欣純（左四）與許木桂（右二）到四個投票所了解投票情形。（黨員提供）

    何欣純（左四）與許木桂（右二）到四個投票所了解投票情形。（黨員提供）

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