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    首頁 > 政治

    無人機軍購納入明年預算？蘇巧慧：軍購是為保護台灣民主自由

    2026/05/24 11:08 記者賴筱桐／新北報導
    針對國防特別條例的無人機預算遭大幅刪除，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）表示，軍購案是為了讓台灣有實力能夠保護自己，能夠保護我們引以為傲的民主和自由，盼朝野共同努力，完成全體國人的期望。（記者賴筱桐攝）

    針對國防特別條例的無人機預算遭大幅刪除，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）表示，軍購案是為了讓台灣有實力能夠保護自己，能夠保護我們引以為傲的民主和自由，盼朝野共同努力，完成全體國人的期望。（記者賴筱桐攝）

    行政院提出8年1.25兆元的國防特別條例，立法院三讀通過7800億元國防特別預算，其中無人機預算遭大幅刪除。有國民黨立委建議，被刪除的無人機預算應回歸年度總預算編列，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧表示，軍購案是為了讓台灣有實力保護自己，保護台灣引以為傲的民主和自由，盼朝野共同努力，完成全體國人的期望。

    蘇巧慧今天到三重區修德國小關心黨職投票狀況，媒體提問，民進黨團將釋出善意，擬採納在野黨建議，將被刪掉的無人機軍購、商購，納入明年度預算，國民黨團是否接納善意？

    蘇巧慧說，國家是大家的，台灣的安全也是全體國人最期待的，軍購案是為了讓台灣有實力能夠保護自己，能夠保護我們引以為傲的民主和自由，所以她誠心地期待，朝野能夠一起來努力，完成全體國人的期望，讓台灣繼續維持自由、民主、安全。

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