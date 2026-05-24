貼出蔣萬安加州律師資格登記資料 汪浩：他還是姓章

作家汪浩今在臉書貼出台北市長蔣萬安的「加州律師資格登記」資料，表示他發現幾個「有意思的細節」。（資料照）

作家汪浩今（24日）在臉書發文，貼出台北市長蔣萬安的「加州律師資格登記」資料，汪浩表示他發現幾個「有意思的細節」。

蔣萬安於2005隨其父蔣孝嚴改姓蔣，汪浩提到，根據他加州律師朋友提供給他的蔣萬安律師資格登記資料，指出蔣萬安於2007年取得加州律師資格，他在資料上的英文姓名依然是姓「章」（Chang），而不是改成「蔣」（Chiang），汪浩說：「也許在美國改姓沒有台灣容易吧。」

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至於律師資格部分，汪浩表示蔣萬安從2023年7月到現在都是處於「失去資格」的狀態，不可在加州執業，原因是他未交年費、未提供客戶信托帳戶報表。汪浩指出，加州律師若暫時不執業，可以申報「inactive」，之後可以隨時恢復執業，這很正常，或是蔣萬安可以乾脆辦理「自願放棄律師資格」（voluntary resignation），但蔣萬安似乎什麼都不做，也不繳年費。

汪浩提到，他的加州律師朋友認為，蔣萬安應報申報「inactive」，可以繳交較少的年費，以及填妥客戶信託帳戶資料，但他卻沒做這些很簡單的程序，可說是非常馬虎。汪浩認為，律師公會記錄重大事蹟但他竟如此輕忽，而見微知著，可推斷他處事馬虎，「難怪他對待如鼠患等市政也是馬馬虎虎」。

汪浩質疑，蔣萬安當選市長之後就一直不去更新律師資格，可能是故意的，不放棄律師資格是等著市長卸任後想重新恢復資格。汪浩也諷刺地說：「據說他考了三次才考上律師資格。要他市長卸任後重考，也太難為他了。」

網友在汪浩貼文底下留言：「他應該就是沒有回美國當律師的打算。」、「這在他第一任要選時，就有被質疑啊，但無損他在台北人的份量，照樣當選。」、「可能不想當律師了吧！」、「其實藍營支持者不在意這些，看看傅崐萁、顏寬恒、林姿妙、鍾東錦！」、「他準備要當總統了，怎麼可能需要這個律師資格？」

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