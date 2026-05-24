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    首頁 > 政治

    中和再發生毒駕撞死人慘劇 侯友宜：從重量刑、提高刑度是必然

    2026/05/24 11:17 記者黃政嘉／新北報導
    新北市中和區昨再發生毒駕死傷案，新北市長侯友宜（中）說，毒駕絕對零容忍的。（記者黃政嘉攝）

    新北市中和區昨再發生毒駕死傷案，新北市長侯友宜（中）說，毒駕絕對零容忍的。（記者黃政嘉攝）

    新北市中和區昨再發生男子毒駕，一對姐妹遭猛烈撞擊，釀1死1傷悲劇，新北市長侯友宜今受訪表示，毒駕絕對零容忍，他一定全力壓制所有犯罪，新北是第一將依託咪酯列為管制毒品，這樣的情形，還有毒駕事件發生，「相信從重量刑、提高刑度是必然的」，大家一起努力讓毒駕零發生。

    侯友宜今早到土城承天禪寺參香浴佛時接受媒體聯訪，對於中和毒駕案，侯友宜表示，昨天的毒駕事件，他在第一時間全盤掌握，立即要求相關單位對受害者、家屬持續關心撫慰，當然對毒駕絕對是零容忍，特別要求警察局相關單位全力展開擴大毒駕臨檢，尤其在高風險的熱區全力壓制，對溯源的查緝絕不放棄，他一定會在毒品造成的公安危害，一定全力以赴壓制所有犯罪，努力壓制毒駕。

    侯友宜強調，尤其在整個量刑上，當年依託咪酯列為管制毒品，是新北第一個提出來的，相對在取締的件數上，給毒駕的打擊是大的，如果在這樣的情形，還有毒駕事件發生，「我相信從重量刑、提高刑度是必然的，大家一起努力讓毒駕零發生」。

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