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    首頁 > 政治

    藍委批反核電延役竟嗆北市缺電 沈伯洋舉「水管與水力發電」反酸搞錯重點

    2026/05/24 11:18 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者董冠怡攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者董冠怡攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋近日談到北投士林科技園區發展，狂打電力問題，藍委嗆沈反對核電延役還敢嗆北市缺電，立場矛盾；對此，沈伯洋今（24）表示，今天的重點是北士科變電所如何設置、時間趕不趕得及，這跟能源政策是兩件事，宛如沒接水管卻說不是反對水力發電嗎？

    沈伯洋認為，能源政策跟變電所完全是兩件事，「就好像今天說我這邊怎麼沒有接水管，結果你就說，你這個人不是反對用水力發電嗎？大概是這樣的意思」。重點在於北士科變電所現在到底要怎麼設置、時間趕不趕得及，或許是發言者（指藍委）可能對這個不熟悉。

    此外，媒體詢問最近蠻多政見是用人工智慧（AI）處理，市長蔣萬安也認為把輝達留在北市是很重要的發展方向，沈則透過「市民之槌」展現AI在處理市政議題上的實用性？

    沈伯洋說，除了前期使用AI蒐集很多資料之外，台灣也可以積極培育AI人才，例如像是首爾的研究院，長期以來制定大量政策確保AI人才留在城市，還有一定程度的AI論文產出。北市喊出2035年要擠身至全世界前十大城市，前述幾個都是重要指標，如果沒有這些追蹤指標，恐淪一句口號而已。

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