李四川與侯友宜合體 蘇巧慧：尊重各陣營策略、節奏

針對國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜合體拜廟，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，尊重各陣營的策略和節奏，她會持續提出政見，告訴新北市民「蘇巧慧準備好了！」（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到三重區修德國小關心黨職改選投票狀況，被問到國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜一起參拜土城區承天禪寺，是否為了拉抬聲勢？蘇巧慧表示，尊重各陣營的選戰策略和節奏，她已走遍29區，會持續提出政見，告訴市民「蘇巧慧準備好了！」

蘇巧慧受訪指出，新北市到了要選出新市長的時候，她和對手都在向市民證明，自己是下一棒最好的人選，各陣營都有自己的朋友、策略、節奏，她予以尊重，她會持續告訴大家，新北市真的很大，人口非常多，族群、世代非常多元。

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蘇巧慧說，她從700天前開始走遍29區，提出多面向的政見，從福利政策、青年政策、家庭照顧政策到觀光產業，都一一列舉，就是要告訴新北市民，「蘇巧慧準備好了」，她身邊的「新北隊」每個都是戰將，每個人都是誠心誠意，希望為全體新北市民服務。

另外，藍白4月底公布新北市長民調結果，其中李四川在2份民調都領先蘇巧慧，但最受爭議的是其中1份「B民調」，竟出現民眾黨主席黃國昌支持度超過蘇巧慧的結果，政治評論員黃光芹爆料，指「B民調」是經過「控配」與篩選樣本後做出來的數字。

對此，蘇巧慧回應，所有民調她都會納入參考，至於民調的內容、結果是什麼，應該由民調機構來解釋，她不多做評論。

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