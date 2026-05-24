民進黨職選舉登場首回台南投票 陳水扁：高興、投票率高

前總統陳水扁於五月二十四日上午首度在台南故鄉投下民進黨職人員選票。（記者王俊忠攝）

民進黨台南市第9屆主委與市黨員代表、第22屆全國黨員代表選舉今日投票，遷居台南東區的前總統陳水扁，上午由友人陪同到東區德光里活動中心投票，受到許多黨員同志熱情歡迎，像扁迷般爭相與他握手或合影，有些人驚呼「阿扁總統好年輕、都沒變老」，陳水扁也笑臉迎人、對同志、老友的需求來者不拒。

對於現身台南黨職人員的選舉投票，陳水扁說，過去他的黨籍在台北，比較遠，以往不曾去台北投黨職人員的選票；今年能把黨籍移回台南市，是第一次回到台南故鄉投黨職人員選票，真的很高興，看到今天上午的出席投票黨員很多，投票率不錯、應該很高，謝謝大家關心。

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陳水扁拄著手杖、拿著投票通知書出現在德光里活動中心投票所時，因為已有排隊等候投票的人龍，有黨內公職人員靠近他說「要安排讓扁前總統先投票」，陳水扁婉拒並表示就跟大家一樣排隊投票，逕往人龍最後位置走去、跟著其他黨員一起排隊等投票。

不少黨員同志認出是阿扁前總統現身投票，在等待投票過程紛上前與陳水扁握手致意或是合影留念，展現陳水扁在民進黨內仍有一定的人氣，陳水扁於近9點半完成投票。

前總統陳水扁於五月二十四日上午首度回到台南故鄉投民進黨職人員選票，受到許多黨員同志、老友熱情歡迎。（記者王俊忠攝）

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