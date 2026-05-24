徐斯儉率團出席捷克「全球安全論壇」 分享台灣應對灰帶威脅經驗

國防部副部長徐斯儉（中）、GLOBALSEC董事會主席威廉．莫爾特勒（左）、GLOBALSEC國防與安全安全事務主管丹尼爾．霍什塔克（右）於會場合影留念。（圖擷取自《軍聞社》，國防部提供）

國防部副部長徐斯儉本月21日至23日率團赴捷克布拉格出席2026年「全球安全論壇」（GLOBSEC）。徐斯儉於「當基礎設施成為戰場：基礎設施戰爭時代」及「國防數位化與互通性：從制度走向前線」場次擔任與談人及演說嘉賓，就灰色地帶威脅、關鍵基礎設施防護等議題，分享台灣的經驗與觀點。

《軍聞社》指出，訪團除出席「全球安全論壇」開幕活動外，徐斯儉也受邀至布拉格城堡出席總統晚宴及頒獎典禮，與各國政要及國際安全領域重要人士互動交流，進一步強化台灣與理念相近國家的溝通聯繫與合作關係。

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徐斯儉分別於「當基礎設施成為戰場：基礎設施戰爭時代」（When Infrastructure Becomes a Battlefield: The Age of Infrastructure Warfare）及「國防數位化與互通性：從制度走向前線」（Defence Digitalization and Interoperability: From Frameworks to the Frontline）等場次，擔任與談人及演說嘉賓，就灰色地帶威脅、關鍵基礎設施防護、人工智慧與無人系統運用、國防創新及跨國合作等議題，分享台灣在整體防衛韌性、數位整合及實務應用方面的經驗與觀點。

《軍聞社》指出，徐斯儉出席論壇期間，與多國政府、國防、產業及科技領域代表廣泛交流，就國際安全情勢、國防數位化、關鍵基礎設施韌性及新興科技應用等議題深入交換意見。訪團成員在會議期間也與來自世界各國政府部門、智庫、國防產業及科技公司代表進行多場次研討與交流，針對最新國防科技發展、實戰經驗與作戰模式演進，以及全球地緣政治情勢等議題深入交換意見，藉以掌握國際安全與科技發展最新趨勢，作為我國推動國防建設、科技發展及戰略規劃的重要參考，持續提升整體國防能量與國際鏈結能力。

國防部副部長徐斯儉出席GLOBSEC「當基礎建設成為戰場：基礎建設戰爭時代」座談會時，分享台灣面對安全威脅時的韌性與應變能力。（圖擷取自《軍聞社》，國防部提供）

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