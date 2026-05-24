「兩類」維吾爾人被送再教育營！ 李明哲：中國治理下新疆的「和平」

台灣人權工作者李明哲。（資料照）

維吾爾詩人塔依爾著作《等待在夜裡被捕》揭露，現在的新疆，中共把維吾爾人分成「可信賴」、「普通」、「不可信賴」3類，被勾選為「不可信賴」或是「普通」的人，便會被送去「再教育營」。台灣人權工作者李明哲批評，這是中國治理下新疆的「和平」，這不是我們要的「和平」，我們拒絕「等待在夜裡被捕」的和平。

李明哲發文指出，中國政府曾經和圖博特（西藏）簽署過17點和平協議，曾經和英國簽署過《聯合聲明》確保香港擁有「一國兩制」。但中國政府連基本宗教信仰自由、地方政府分權治理都不能容忍。圖博特和香港的「一國兩制」都因為中國政府不願意遵守自己簽署過的協議，宣告失敗。

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李明哲表示，中國連圖博特和香港都不能容忍，自己說的話都可以反悔。怎麼可能讓經濟成就更發達、民主政治更進步，擁有自己軍隊的台灣。能繼續保有自己的民主政治，和選擇自己生活方式的權利呢？只要台灣繼續擁有自由民主價值，就會被中國政府認為是最大的「挑釁」。

李明哲舉例，維吾爾詩人塔依爾著作的書籍《等待在夜裡被捕》，這本書讓外界能理解當下新疆的日常。書中寫到現在的新疆，維吾爾人被分成3類：「可信賴」、「普通」、「不可信賴」。被勾選為「不可信賴」甚或是「普通」的人，便會被送去「再教育營」。

李明哲提及，在新疆持有護照、有認識的外國朋友、有出國旅遊的紀錄，特別是去信仰伊斯蘭教的國家，甚至是在其他國家有親戚朋友，或者曾經在國外工作或求學。都無法被歸類為「可信賴」，現在都足以構成使維吾爾人被捕的理由。

李明哲說，塔依爾描述很多維吾爾人晚上睡覺時會穿著整齊的衣服，因為不知道自己什麼時候會被逮捕。如果穿著睡衣被逮捕，未來在看守所很長時間都只能穿睡衣。這是中國治理下新疆的「和平」。這不是我們要的「和平」。

「和平必須依靠實力，和平必須包含正義！」李明哲批評，矇著眼睛看不見侵略者曾經背棄的承諾，以為遵守侵略者的要求可以帶來真正的和平，吊書袋的認為光靠國際法可以遏止侵略者的野心，這些都是讓台灣淪為亡國奴的思維。

他強調，我們要靠自己的「實力」，保護我們的民主制度，捍衛我們珍惜的生活價值。捍衛台灣人，永遠有選擇自己未來前途的權利。這是我們要的「和平」，也是我們願意付出代價「捍衛」的和平。

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