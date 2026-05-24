民眾黨力挺柯志恩奪下高雄！黃國昌：她讓高雄統籌款增多

黃國昌強調，民眾黨力挺柯志恩奪下高雄。（記者王榮祥攝）

民眾黨主席黃國昌今指出，民眾黨在高雄將全力支持柯志恩奪下高雄，他提到柯志恩推動非常多重要法案，例如財政劃分法修正案，讓高雄統籌分配款增加。

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他強調，已多次說過台灣民眾黨在高雄這邊，就全力支持柯志恩能夠奪下高雄，並指出如果讓新潮流的賴瑞隆重新入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情絕對會重新再上演，也會衝擊陳其邁市長所累積的市政成果。

他說，台灣民眾黨接下來會用非常具體的行動支持柯志恩，柯志恩是他在立法院的好同事，他的問政專業理性且非常在意高雄發展，包括過去在立法院推動非常多重要的法案，例如財政收支劃分法的修正，更是讓高雄統籌分配款增加了非常多。

反觀賴瑞隆委員除了在立法院裡面不理性的問政，甚至用完全不是事實的內容來當作他法案發言基礎，造成了非常大的笑話，把一些舊的資料當成是新的在資訊台上照稿念，這樣子的立委現在要來參選高雄市長，絕對不是高雄市的福氣。

黃國昌說，台灣民眾黨接下來請大家拭目以待，會有非常具體的行動。

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