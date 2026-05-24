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    首頁 > 政治

    民進黨黨職改選今登場 彰化具投票資格8537人、設4投開票所

    2026/05/24 10:35 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨今天舉行全國黨代表、縣代表暨地方黨部主委選舉，彰化縣設4個投開票所，投票時間早上8點到下午4點。（縣黨部提供）

    民進黨今天舉行全國黨代表、縣代表暨地方黨部主委選舉，彰化縣設4個投開票所，投票時間早上8點到下午4點。（縣黨部提供）

    民進黨今（24）天舉行全國黨代表、縣代表暨各縣市黨部主委選舉投開票，彰化縣共設4處投開票所，投票時間從上午8點至下午4點，縣黨部提醒具投票資格的黨員，記得攜帶身分證、印章及黨證前往投票。

    彰化縣具投票資格的人數全國黨代表8544人、縣代表8537人、主委8537人，全縣共4個投開票所分別設在彰化市成功活動中心、福興鄉農會、員林市大明里活動中心，以及埔心國中暨社區多功能活動中心，分別負責彰化區、鹿港和美區、員林田中區，以及溪湖北斗二林區等黨員投票作業。

    今天上午各投開票所陸續出現投票人潮，黨員依序報到、領票與投票，現場秩序大致良好。縣黨部也派員在場協助，引導黨員完成投票程序。

    由於這次改選牽動地方黨務布局與年底選舉基層組織整合，地方派系與黨內系統都相當重視，不少黨公職與支持者一早即到場關心投票情形。縣黨部表示，下午4點截止投票後將立即開票，結果預計晚間陸續出爐。

    民進黨黨職改選員林田中區投開票所在員林市大明里活動中心進行。（縣黨部提供）

    民進黨黨職改選員林田中區投開票所在員林市大明里活動中心進行。（縣黨部提供）

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