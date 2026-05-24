「川賴通話」風向球 廖宏祥：在向北京施壓換取採購讓步

美國總統川普與中國國家主席習近平見面後，曾兩度表達要台灣領導人通話。（美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平見面後，外界關注美國對台軍售是否喊卡。曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥今日表示，川普曾在與習近平峰會中，「極其詳細」地討論高達百億美元的對台軍售案，因為這個戰略錯誤，使北京看穿其底牌。川普目前只得創造新的談判籌碼，拋出「可能與賴清德通話」的風向球，旨在於貿易或安全層面向北京施壓，以換取採購上的相應讓步。

廖宏祥指出，有關川普可能與台灣總統賴清德進行直接通話的訊息，近來引發各界揣測。然而，若從嚴謹的談判學視角審視，這項通話付諸實現的可能性存疑。

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廖宏祥談及，川普慣用的談判策略有跡可循，先刻意拉抬姿態或提出象徵性要求，繼而策略性退讓作為進入正式談判的籌碼。循此邏輯，有關川賴通話的訊號，不宜解讀為美國對台灣的真實外交意圖，而應置於美中雙邊談判的框架下審視。

「川普『以虛換實』的交易型談判術！」廖宏祥說，回顧川普第一任期的外交與經貿談判紀錄，他的「交易型」風格高度公式化。擅長在談判初期極大化不確定性，將不相關的敏感議題打包作為「強制性槓桿」，藉此向對手施壓。

據分析，最典型的案例莫過於2018年美中貿易戰。在正式談判前，川普先課徵大規模關稅，並在多個外交場合釋放強烈挑釁。然而當雙方於2020年初達成「第一階段經貿協議」時，多數關稅實質上變成了要求中國對美採購大豆、能源及波音飛機的籌碼，而非旨在改變對方的核心政體。

在重談北美自由貿易協定（NAFTA）時，川普先威脅要徹底廢除協定，拉高加拿大與墨西哥的恐慌感，最後則以策略性退讓，引導雙方簽署改組後的《美墨加協定》（USMCA）。

廖宏祥表示，對川普而言，原則與象徵地位皆可退讓，只要能在採購數字上獲得承諾，不管最後有沒有實現，川普就可以對他的支持者宣稱勝利。

「將對台軍售置於美中談判桌上是戰略性錯誤！」廖宏祥說，具體而言，川普一開始就犯了戰略性錯誤，那就是直接和習近平談對台軍售，現在只得創造談判籌碼。根據外媒揭露的峰會細節，川普曾在與習近平峰會中，「極其詳細」地討論了高達百億美元的對台軍售案，並在會後直言是否批准軍售「取決於中國」，且稱台灣是一個「非常好用的談判籌碼」。這項舉動徹底打破了華府數十年來不與北京協商對台軍售的戰略慣例。

廖宏祥提及，因為這個戰略錯誤，川普過早暴露出其外交政策本質仍是商業利益，使北京看穿其底牌。在缺乏實質戰略護盾保障的情況下，川普目前只得創造新的談判籌碼。拋出「可能與賴清德通話」的風向球，無論該通話是否付諸實現，其本身即構成強制性槓桿，旨在於貿易或安全層面向北京施壓，以換取採購上的相應讓步。

廖宏祥研判，然而，這種企圖以象徵性議題來勒索實質利益的談判策略，這一次在台海局勢上極可能無法奏效：一是「北京底線的不可逆性」。二是「通話槓桿的紅利耗盡」。

據分析，中國在大豆或客機採購上存在退讓空間，但在台灣問題上，北京已多次強調這是其「最不可逾越的紅線」。川普若試圖拿「與賴清德通話」作為強制性槓桿，極可能激發北京採取更強烈的軍事與經濟反制措施。在中國當前極力減少對美出口依賴，而且手上還有稀土禁運的宏觀背景下，北京對川普「關稅嚇阻」的耐受力已與2018年截然不同。

通話槓桿的紅利耗盡部分，廖宏祥說，2016年底，川普作為總統當選人與蔡英文通話，因屬歷史首次而產生巨大的震撼效應。但到了今天，台灣在兩岸政策上面對北京更密集的針對性軍演，且川普多次公開採用對台極其不利的語言，例如再三强調「台灣偷走美國的半導體產業」，曾說台灣是「一個很小的島」（a very small island）暗示戰略價值有限，多次把對台軍售當作與中國談判貿易、關稅或其他議題的籌碼。

廖宏祥認為，這使得通話的象徵性紅利被其現實的言論嚴重抵消，北京不再認為通話代表美台實質關係顛覆，反而將其視為一場高風險的政治秀。面對美中強權在台海進行的這場大國博弈，台灣不能被動等待博弈結果揭曉、或寄望於特定領導人的善意。

他強調，台灣必須積極「創造屬於我們自己的籌碼（Our Own Chips）」。不僅在半導體等關鍵供應鏈上持續深化無可替代的絕對優勢，更意味著在國防與無人載具領域，加速落實核心技術的本土工業化量產。唯有當台灣能用「軟體定義」與「體制韌性」打造實質自衛護盾時，我們才能從強權對賭的「談判籌碼」，蛻變為左右局勢的「關鍵棋手」，實質掌握國家主權與台海和平的主導權。

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