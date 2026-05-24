藍營對廠商貼「綠友友」標籤追殺 謝金河：重創產業的劊子手

謝金河強調，政治人物可以指控誰有不法，但以顏色來指責對手，反而成了重創產業的劊子手。（資料照）

日前國民黨立院黨團將無人機相關預算從「國防特別條例」中刪除，近期更將無人機產業貼上「綠友友」標籤。對此，財信傳媒集團董事長謝金河質疑：「綠友友，藍友友，到底誰倒楣？」強調政治人物可以指控誰有不法，但以顏色來指責對手，反而成了重創產業的劊子手。

謝金河表示，這些年從綠能的太陽光電到無人機，總有一群藍營立委跳出來指控說綠友友吃飽飽，他們不斷指控、似乎有什麼見不得人的黑幕，但其實這是一個艱難的產業。謝金河提到，以這次被指控的「碳基」為例，他在幾個月前率團去參訪、聽簡報，但是他並沒有對這家公司發表什麼看法，因為碳基的經營仍然很困難，碳基已經連續3年，每年虧損將近半個股本，公司只能靠私募去填補經營黑洞。

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謝金河指出，碳基董事長陳文宏綠營基層出身，他持有碳基4.42%，是從別人手上取得經營權，其實是接到一個不輕的擔子，碳基累積的虧損已達實收資本額2分之1，公司必須再增資。謝續指，碳基去年營收2900萬，虧損9800萬，對於經營者來說根本沒有撈到什麼好處，只能說是「苦撐待變」，談不上油水。

謝金河舉例，最早介入無人機的經緯航太羅正方，雖是航太博士，但最後仍無力經營，只能把團隊盤給緯創，而大家都知道無人機是不對稱戰爭的最重要主力，可是反對黨政治人物全力阻撓，再加上對岸強力對台灣介入無人機的企業示警，讓這個大家都看好的產業見不到曙光。

謝金河表示，近年來看起來比較有模有樣的是「雷虎科技」，雷虎董事長陳冠如是陳哲芳的兒子，陳哲芳生前也算是藍營大老，如果硬要歸類，雷虎科技是不是「藍友友」？

這些年，反對黨立委猛打綠能的太陽光電、離岸風力發電，他們不斷追打，可是光電蟑螂、收賄的地方首長或是議會議長，其實涉案的以國民黨籍居多。

謝金河提到，近期郭台強的森崴能源股價跌不休，森崴去年慘賠159.42億元，大大衝擊正崴、永崴，郭台強元氣大傷。永冠未能申報年報已下市，而郭台強應該算是典型的「藍友友」，這回他受到的衝擊可說是非同小可。

謝金河最後強調，從綠能、光電、風電到無人機產業，這些產業都帶有風險，利益不會從天而降，政治人物動輒扣帽子，只是帶給產業更多變數，不利產業發展，「政治人物可以指控誰有不法，但以顏色來指責對手，反而成了重創產業的劊子手」。

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