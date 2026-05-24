5000元成長津貼TISA規劃 保底設計穩賺不賠

6到18歲成長津貼，將以台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）概念進行規劃，預估也將設定明確的「保底機制」，確保這筆為下一代準備的資金不僅能對抗通膨，更保證穩賺不賠。（路透資料照）

賴清德總統上任2周年記者會，宣布發放「0至18歲成長津貼」，每人每月5000元，黨政人士表示，6到18歲將以台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）概念進行規劃，預估也將設定明確的「保底機制」，確保這筆為下一代準備的資金不僅能對抗通膨，更保證穩賺不賠。

黨政人士指出，「0至18歲成長津貼」的政策想像就不只是單一次性的政策補貼，而是在結構穩固的人口對策中，再提出對於未來世代長期規劃性質的補貼政策。在0到未滿6歲的養育階段，每月5000元將直接提供家長自由運用，搭配既有的育兒津貼、托育補助，提供最即時的現金流。

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該名人士表示，進入6到18歲的教育階段，成長津貼仍然維持每月5000元，不過預計將轉為「一半現金、一半儲蓄」，也就是其中2500元以TISA的概念進行規劃，這是國家對於未來世代的承諾，經過長年的累積，孩子在18歲成年時將具備至少36萬元的成長基金，這筆錢將成為他們零學貸升學或青年創業的第一桶金。

行政院長卓榮泰23日接受專訪時也表示，每個月2500元存入TISA，一年3萬元，拿去銀行存有基本的利息，如果拿去投資達不到基本利息怎麼辦？政策會配套，設計一個「保底」制度，政府讓利給人民，「人民絕對包贏的」，不然大家不願意進入TISA，不過，照目前趨勢，進到TISA應該是趨於有利。

黨政人士表示，「台灣人口對策新戰略」絕對不是一場比拼「誰發的錢比較多」的政治喊價，從行政院經年累月的政策規劃來看，這18項政策是台灣跨出傳統「補助」框架的關鍵一步，也是政府在重視育兒世代在金錢、時間與職場上困境所提出的政策禮包，宣告了台灣的人口政策已經正式從單純的「福利發放」，全面升級為「全生命周期的國家級投資」，期待這套戰略的落實，能真正接住每一個願意生育的國人。

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