5000元成長津貼存入TISA 卓榮泰：人民絕對包贏

行政院長卓榮泰在電視專訪表示，6歲至18歲若要強制存半數津貼，政府將有相關保底設計。（行政院提供）

總統賴清德發表執政2週年談話時宣布發放0歲到18歲的成長津貼，每人每月5000元，行政院長卓榮泰在電視專訪表示，6歲至18歲若要強制存半數津貼，政府將有相關保底設計，避免津貼存入帳戶還低於選擇直接定存，政府定會讓利給民眾，「人民絕對包贏的」。

卓榮泰接受台視「台灣名人堂」專訪，昨（23日）晚10時播出，卓榮泰說，政府已經推出高中職免學雜費、私立大學學雜費減免，近日則將推動成長津貼，協助青少年成年時有第一桶金可以因應成家就學或創業，以及育兒家庭報稅優惠、彈性育兒假，也會人性化全面調整婚假、產假、陪產假、產檢假等，藉以符合實際需求

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卓揆說，整體政策就是要針對生育、養育、教育3階段，由政府提供加補助、減負擔、多彈性、增照顧4面向協助，期待達成安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等5目標。

對於5000元成長津貼，據規劃，0到未滿6歲直接發放現金，6到18歲將轉為「一半現金、一半儲蓄」，卓揆表示，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）機制非常好，能夠增加收入、提升民眾未來退休後的生活安定感，但TISA制度能否放到兒童未來帳戶之中，在法律上要做一些必要的修改。

卓揆強調，每個月2500元存入TISA，一年3萬元，拿去銀行存，有基本的利息，如果拿去投資達不到基本利息怎麼辦？因此政策會配套，設計一個保底的制度，政府讓利給人民，「人民絕對包贏的」，不然大家不願意進入TISA，而照目前趨勢，進到TISA應該是趨於有利。

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