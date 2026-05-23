盧秀燕宜蘭站台PO文挺「吳敵鐵金剛」底下網友卻刷一排這個

台中市長盧秀燕（右）今天前往宜蘭昭應宮參拜，並為國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲（左二）站台，還送上「無敵鐵金剛」公仔。（記者王峻祺攝）

台中市長盧秀燕今前往宜蘭縣陪國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲參拜宮廟，並吃當地小吃，晚間盧秀燕在臉書PO文力薦「吳敵鐵金剛」守護宜蘭，正義出擊；不過，底下湧入不少網友狂刷一排疑問，「台中待解決的問題那麼多，你去站台守護宜蘭民眾？」、「你台中都做不好了，還去挺宜蘭」、「廚餘、垃圾山、床墊長城解決了嗎」，更有人諷「連台灣都不顧了顧什麼宜蘭」。

盧秀燕今日幫吳宗憲站台，晚間在臉書PO文肯定吳宗憲當過檢察官，也是現任的立法委員，站在民意第一線，勇敢守護民眾就如同無敵鐵金剛一樣，鐵漢精神不怕苦、不怕難，邀請宜蘭的好朋友一起支持吳宗憲，讓他來領導宜蘭，建設宜蘭。

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她的貼文下方湧入不少留言，有網友譏「台中市政府發展一鄉一特色，霧峰有廚餘海、大里有垃圾山、梧棲有豬瘟、潭子有床墊長城，去傳承台中經驗嗎」、「台中垃圾山、廚餘湖、床墊長城，媽媽一問三不知」、「廚餘不要往宜蘭倒啊」、「台中待解決的問題那麼多，你去站台守護宜蘭民眾？」、「你台中都做不好了，還去挺宜蘭」、「廚餘、垃圾山、床墊長城解決了嗎」。

還有人留言，「最後一年都不管自家了，四處趴趴造」、「市政零分還抽空總統怎麼治國」、「說真的，台中搞好先」、「連台灣都不顧了顧什麼宜蘭」。

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