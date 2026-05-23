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    首頁 > 政治

    遭柯文哲批「狼狽為奸」 監察院發聲明嚴正駁斥：恪遵依法行政

    2026/05/23 22:53 記者方瑋立／台北報導
    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲因違反「政治獻金法」遭監察院重罰，近日其訴願遭駁回後，對外感嘆監察院與地檢署是「狼狽為奸」。對此，監察院今（23）日發布聲明嚴正駁斥，強調各項調查與裁處均秉持客觀公正、嚴守法紀，對於國家機關依法執行職務被指稱為「狼狽為奸」，監察院絕無法認同。

    針對外界關注柯文哲違反政治獻金法之裁罰案件，監察院於聲明中澄明，本案業經訴願審議委員會審理，認定原處分「認事用法並無違誤」，已依法決議駁回。目前全案正進行行政訴訟中，監察院將於後續訴訟中妥為答辯；基於尊重司法獨立原則，呼籲各界給予司法審查獨立空間。

    對於裁罰依據，監察院指出，是根據內政部函示及相關事證，認定柯文哲有以「售票演唱會募款」、「販售募款小物」等政治獻金匿不申報，以及「虛列支出」等故意為不實申報之行為，復有違反法定項目之支出。

    監察院強調，全案經依「政治獻金法」審慎裁處，並經法定比例之「外聘專家學者」所組成之訴願委員會審議後，才決定駁回訴願。針對柯文哲的不當指控，監察院重申恪遵依法行政之立場，並給予嚴正駁斥。

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