賴清德將發5000成長津貼 何欣純喊台中0到6歲加碼1500元營養津貼

何欣純推台中市0到6歲兒童每月再加碼1500元營養津貼政見。（何欣純服務處提供）

總統賴清德日前宣布將推動0到18歲每人每月5000元成長津貼，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，力挺中央支持年輕人敢婚敢生敢養，宣布她的「六星兒童福利」政策將再升級，未來若承擔市長責任，台中市0到6歲兒童每月再加碼1500元營養津貼，中央地方同心協力，減輕年輕家庭負擔，讓孩子健康長大。

何欣純表示，孩子是城市的未來，少子女化需要國家和城市一起並肩作戰，中央提出0到18歲成長津貼，用國家級政策面對國安危機，地方政府也應立即就戰鬥位置全力配合中央做年輕家庭的後盾。

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何欣純指出，先前提出的「六星兒童福利」政策，現在配合中央0到18歲成長津貼方向進一步升級，未來台中0到6歲兒童每月加碼1500元營養津貼，協助家庭滿足孩子成長所需。

她的「六星兒童福利」政策另包括，生育補助也將加倍，第1胎4萬元、第2胎6萬元、第3胎8萬元，並提供產後坐月子每胎5萬元補助，讓媽媽產後能好好休養，減輕家庭負擔；同時推動30到40歲單身女性凍卵及保存費最高5萬元補助、公私立國中小午餐全面免費，亦推動6歲以下幼兒免門診負擔、腸病毒疫苗接種補助，從「生育、養育、教育」全面照顧台中孩子與家庭。

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