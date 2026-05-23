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    首頁 > 政治

    彰化縣議員力挺追加採買「毒品快篩」 要員警看到疑似毒駕放膽測

    2026/05/23 22:44 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市彰南路發生貨車衝撞事件，造成兩死，司機經毒品快篩為陽性反應。（民眾提供）

    彰化市彰南路發生貨車衝撞事件，造成兩死，司機經毒品快篩為陽性反應。（民眾提供）

    彰化縣毒駕頻傳，形成道路的不定時炸彈，彰化縣議員吳韋達表示，毒駕不是單一事故，不能拿人民生命當冒險，只要追加採買，全體議員定會支持到底，不能讓員警看到疑似毒駕，不能因為快篩劑不足或取得不便而不敢測、不能測，還要臨時聯絡同仁把快篩劑送來，彰化縣要讓員警放膽去測！

    吳韋達表示，如果讓每輛巡邏車都有配備，每次臨檢勤務都有配備，包括每間派出所都能取得，這比「交通大執法」的效果更好，等到事故發生就來大執法，勞師動眾，成效有限。

    吳韋達強調，目前彰化毒品快篩劑共有768劑，已使用180劑，這代表從去年11月底實施到現在，使用量其實偏低。快篩劑一劑約300多元，就算縣府追加1000劑，對於財政負擔並不高，但讓第一線的員警在執勤時，可以放膽去做毒品快篩，而不必問「有沒有」。

    因此，吳韋達指出，從去年到目前的彰化縣毒駕事件，可以發現毒品使用有年輕化，或是運輸業者為了提神而使用。因此，希望彰化警方應該從源頭做起，鎖定青年與高風險族群來宣導與輔導，讓第一線員警有足夠工具，也讓毒駕不要再成為彰化道路上的不定時炸彈。

    彰化市彰南路發生貨車衝撞事件，造成兩死，司機經毒品快篩為陽性反應。（民眾提供）

    彰化市彰南路發生貨車衝撞事件，造成兩死，司機經毒品快篩為陽性反應。（民眾提供）

    彰化市彰南路發生貨車衝撞事件，造成兩死，司機經毒品快篩為陽性反應。（民眾提供）

    彰化市彰南路發生貨車衝撞事件，造成兩死，司機經毒品快篩為陽性反應。（民眾提供）

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