美擬暫緩軍售凸顯國防自主急迫 陳冠廷：在野黨勿再擋無人機特別條例

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷認為，美國可能暫緩、延遲下一批對台軍售，反而凸顯台灣國防自主的急迫性，呼籲在野黨勿再阻擋無人機特別條例。（陳冠廷辦公室提供）

白宮重申美國總統川普將在很短時間內決定對台軍售，民進黨立委陳冠廷今（23）日說，台灣外交團隊已竭盡所有管道確保軍售能獲得美方同意，即便可能面臨延遲，台灣更須認清「操之在己」的部分，加速國防自主研發與生產能量。他呼籲，若行政院再次提出無人機相關特別條例，在野黨應予以支持，彌補先前刪除商購、委製預算所造成的戰力缺口。

美方知情人士向「中央社」說，對台軍售與伊朗戰爭無關，美國有足夠的庫存可以滿足川普總統所有戰略目標。不過，面臨仍可能被暫緩的下一批美台軍售案，陳冠廷今天說，對美軍購高達140億美元以上，外界對軍售延宕有諸多說法，包括因美伊衝突導致美方彈藥需求增加，進而暫緩對台交付。然而他強調，台灣能夠掌握的部分，就是自行生產、自行研發、自行製造。

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陳冠廷質疑，在野黨一方面對美軍售表達疑慮，另一方面卻在國防特別條例審議過程中，將行政院版本中3000餘億元的商購與委製項目全數排除，使無人機與反無人機系統的相關預算遭到刪除。

立法院最終三讀通過的國防特別條例版本僅7800億元，較行政院原提1.25兆元大幅縮減4700億元。陳冠廷對此指出，這些預算原本正是為了確保台灣具備開發無人機產線與相關科技的能力，如今軍售面臨暫緩的局面，更凸顯當初刪除這筆預算的可惜。

對於未來因應之道，陳冠廷說，若軍售受阻，台灣應透過國內自主生產與開發來彌補。他指出，若行政院再度提出聚焦國產、國內可掌握生產與開發範疇的無人機特別條例，希望在野黨這次能予以支持。

陳冠廷舉烏克蘭經驗為例說，烏克蘭透過國防科技平台Brave1，成功將產官學各方力量整合於同一平台，從創新團隊、工程師到創投與金融界全數參與。烏克蘭首款自製滑翔炸彈從第一線軍人提出需求到完成開發部署，僅歷時17個月即進入量產階段。

陳冠廷認為，這種讓軍人提出需求、各方快速協作並迅速將武器系統投入實戰的國防創新平台模式，值得台灣參考。他強調，若外購遭遇困難，台灣必須掌握自身的國內生產能力。

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