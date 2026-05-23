出席電影《失樂園》公益特映 賴瑞隆：攜手各界打造完整社安網

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆出席電影《失樂園》公益特映會。（賴瑞隆團隊提供）

以兒少安置與社會安全網為主題的電影《失樂園》今天（23日）在高雄舉辦公益特映，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受邀出席觀影說，盼透過影視力量喚起社會更多理解與關注，攜手為高雄打造更堅韌的社會安全網。

賴瑞隆指出，有些孩子因多重因素進入替代性照顧體系，除了心理壓力，也常在離開安置機構後須獨自面對就學、就業、居住與人際支持缺口等課題，這些都需要政府與社會一起承接。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆說，自己是抱著謙卑請益的心情出席，特別感謝電影團隊及致力於兒少保護工作的「安置盟」等團體；他注意到《失樂園》導演蔡銀娟與團隊投入大量心力田野調查，展現出台灣影視工作者的細膩與專注，也讓更多人有機會透過情感共鳴，進一步將理解化為實際行動。

賴瑞隆強調，要接住受傷的孩子，需要同步支持站在第一線的社工與照顧者，未來將持續推動社工人力穩定、提升勞動條件，同時針對孩子們的不同需求，強化心理創傷復原、教育銜接、生活照顧、就業準備與青年自立培力等支持系統，透過跨局處整合，持續補強社會安全網。

他認為，照顧好每位孩子，是一座城市治理溫度與高度的展現，更是重要的責任，社會安全網是長期、漸進式工程，不只是接住當下受傷的孩子，更要陪伴他們走向穩定、自立的人生，會全力以赴與各界共同推動。

本次活動由立法委員林月琴、吳思瑤、賴惠員，以及醫師、牙醫師、中醫師、建築師全聯會共同主辦，台灣全國兒少安置機構聯盟協辦。安置盟理事長徐瑜、秘書長廖士賢，牙醫師公會全國聯合會副理事長蘇文藝、中醫師公會副理事長楊啟聖、建築師公會副理事長陳葵宏等人皆親自出席，共同關注替代性照顧體系與兒少保護議題。

賴瑞隆宣示會攜手各界努力打造社會安全網。（賴瑞隆團隊提供）

電影《失樂園》在高雄舉辦公益特映。（賴瑞隆團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法