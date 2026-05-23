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    首頁 > 政治

    台聯嘉縣大林開講 劉一德籲選民抵禦「3種共產黨亂台」

    2026/05/23 19:00 記者王善嬿／嘉義報導
    台聯今在嘉義縣大林舉辦「台灣優先」講座。（台聯黨提供）

    台聯今在嘉義縣大林舉辦「台灣優先」講座。（台聯黨提供）

    台灣團結聯盟（台聯黨）「台灣優先」巡迴講座今在嘉義縣大林開講，前黨主席暨南部辦公室執行長劉一德提出，飛彈威脅台灣的中共、刪除軍購預算的藍白政黨、勾結特定外勞扇動罷工並損害台灣產業的勢力是「3種共產黨亂台」，呼籲選民秉持「台灣優先」抵禦。

    台聯黨主席周倪安、劉一德、台聯黨提名嘉義市東區議員參選人何苡睿出席今天講座，周倪安說，台聯黨自2025年8月起宣示以「本土右派」為宗旨，延續前總統李登輝路線，與國際反左翼潮流的右派步調一致，重視國家安全、產業民生，勝過虛幻的「國際人權」，是心存「本土」政黨，且比民進黨更強調「反共」。

    劉一德說，台聯黨與藍、綠兩黨不同，國安議題上因藍白阻擋軍購預算，害台灣錯失升級軍備良機，台聯黨支持賴政府強化軍購案，這是作為忠誠於台灣的義務、本土政黨的本分，然而外勞議題方面，反對民進黨假人權之名，讓本勞生活不如外勞。

    何苡睿表示，嘉義市現在預算走向，被特定議員把持，停滯不前已經很久了，他為了想改變才回家鄉、站出來，除呼籲勞動部除了談外勞人權，也要照顧雇主的人權，他將在城市安全、教育文化等地方議題努力。

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