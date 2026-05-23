為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    訴求最強棒輔選賴清德2028最後一役 賴系立委團結挺郭爭取連任主委

    2026/05/23 18:13 記者吳俊鋒／台南報導
    爭取民進黨台南市黨部主委連任的立委郭國文（左二），公佈與立委林宜瑾（左一）、林俊憲（右二）、賴惠員（右一）等人的合照，強調賴系大團結。（郭國文服務處提供）

    爭取民進黨台南市黨部主委連任的立委郭國文（左二），公佈與立委林宜瑾（左一）、林俊憲（右二）、賴惠員（右一）等人的合照，強調賴系大團結。（郭國文服務處提供）

    民進黨公職選舉投票進入倒數計時，爭取台南市黨部主委連任的立委郭國文，今天發布與立委林俊憲、林宜瑾，以及賴惠員的合照，破除外界「賴系分裂」的傳言，強調自己絕對能團結台南隊，是輔選總統賴清德2028最後一役的最強棒。

    民進黨公職選舉明天投票，對於有心人士以「賴系分裂」來形容此次市黨部主委選戰，郭國文今特地公佈合照，強調賴系大團結，齊心相挺。

    郭國文說，競選期間他提出自己2年來擔任黨部主委的政績，包含加強與基層互動、強化青年支持度、增加與社團、民間團體互動，以及積極投入公益，還有擴大與社會對話等面向，都達成具體成績。

    郭國文指出，自己用表現來爭取黨員支持，從擔任主委的政績，到更早期擔任縣黨部主委的輔選成果，面對2026、2028關鍵選戰，也一定可以團結台南隊，打出漂亮的勝仗。

    郭國文表示，2028是賴清德人生中最後一場選舉，更是台灣民主發展的重要選戰，今年底又是總統大選的前哨戰，民進黨必須先在26年打好基礎，28年才能延續綠色執政，因此必須由「輔選最強棒」擔任主委，才能贏得漂亮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播