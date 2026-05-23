訴求最強棒輔選賴清德2028最後一役 賴系立委團結挺郭爭取連任主委

爭取民進黨台南市黨部主委連任的立委郭國文（左二），公佈與立委林宜瑾（左一）、林俊憲（右二）、賴惠員（右一）等人的合照，強調賴系大團結。（郭國文服務處提供）

民進黨公職選舉投票進入倒數計時，爭取台南市黨部主委連任的立委郭國文，今天發布與立委林俊憲、林宜瑾，以及賴惠員的合照，破除外界「賴系分裂」的傳言，強調自己絕對能團結台南隊，是輔選總統賴清德2028最後一役的最強棒。

民進黨公職選舉明天投票，對於有心人士以「賴系分裂」來形容此次市黨部主委選戰，郭國文今特地公佈合照，強調賴系大團結，齊心相挺。

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郭國文說，競選期間他提出自己2年來擔任黨部主委的政績，包含加強與基層互動、強化青年支持度、增加與社團、民間團體互動，以及積極投入公益，還有擴大與社會對話等面向，都達成具體成績。

郭國文指出，自己用表現來爭取黨員支持，從擔任主委的政績，到更早期擔任縣黨部主委的輔選成果，面對2026、2028關鍵選戰，也一定可以團結台南隊，打出漂亮的勝仗。

郭國文表示，2028是賴清德人生中最後一場選舉，更是台灣民主發展的重要選戰，今年底又是總統大選的前哨戰，民進黨必須先在26年打好基礎，28年才能延續綠色執政，因此必須由「輔選最強棒」擔任主委，才能贏得漂亮。

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