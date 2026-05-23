「吃屎哥」蛋洗柯文哲 民眾黨譴責 並籲蔣萬安根治「鼠輩」

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱表示，嚴正譴責吃屎哥砸雞蛋滋事、惡意攻擊。（吳怡萱提供）

民眾黨前主席柯文哲今至萬華青年公園出席活動，卻遭抗議怪客「吃屎哥」蛋洗。主辦活動的民眾黨台北市議員參選人吳怡萱除厲聲譴責，也呼籲台北市長蔣萬安除鼠疫的同時，也要好好根治北市的「鼠輩」。

吳怡萱今日在台北市萬華區青年公園舉辦親子活動，現場聚集許多家庭共襄盛舉，「吃屎哥」卻到現場砸雞蛋滋事、惡意攻擊，活動進行到一半，突然有人大喊「阿北小心」，接著柯文哲疑似被雞蛋砸到頭髮。現場人員壓制鬧事者後發現就是「吃屎哥」；民眾黨也於下午到萬華分局青年所提告。

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吳怡萱受訪說，對吃屎哥行為表達嚴正抗議與譴責，今天是親子活動，現場大小朋友，吃屎哥還是選擇攻擊，不把孩子生命安全當一回事，這樣長期用抗議刷存在感，對台灣社會法治視若無睹的人，不論之後是否要選舉，都很不適當。

她說，對吃屎哥感到不齒，也呼籲市長蔣萬安，在除鼠的過程中，也要把台北市的鼠輩好好根治，感謝萬華分局給予的協助；她也說，有兩位志工受到波及，身上有擦挫傷，柯對志工遭波及感到不捨，也請她好好處理，目前兩位志工也依法提告吃屎哥。

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