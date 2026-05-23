馬英九家人聲請「輔助宣告」 律師蘇家宏揭意識清楚時做這件事

馬家人已幫馬英九向台北地方法院聲請「輔助宣告」。（資料照）

前總統馬英九昨（22日）駁斥外界流傳的失智傳聞，表示對夫人周美青委託大姊馬以南擔任醫療照護執行者的聲明，感到錯愕與遺憾，據了解，馬家人已向台北地方法院聲請「輔助宣告」，北院本週已收分案。對此，律師蘇家宏表示，撇開政治不談，這樣的情節，其實每天都在台灣各地的家庭中上演。

蘇家宏在臉書發文表示，全面性的保護是「監護宣告」，如果長輩的心智狀況已經「完全無法」表達意願或辨識後果，法院可以裁定監護宣告。這時長輩在法律上就像回到需要全心呵護的狀態，就像長輩變成法律上的3歲小孩，需要父母（監護人）全權代理所有的事務，給予最全面的保護。

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蘇家宏指出，重點性的保護是「輔助宣告」，如果長輩只是判斷能力稍微退化、顯有不足，但日常生活依然能開心自理，法院可以裁定輔助宣告。長輩依然可以自己去買菜、逛街，日常生活沒有任何改變。只有在遇到「重大財產關卡」，如賣房、借錢、作保、分割遺產等情況時，才需要「輔助人」點頭同意。這就像是牽著爸爸的手散步，平穩的路讓他自己走，遇到危險的路口，由我們幫他看紅綠燈。

蘇家宏再指，如果好幾個家人都說對方失智，法官其實不會直接判「輔助宣告」。因為要在法律上限制一個人的行為能力，是一件極度嚴肅的事，法院不會只聽家人的片面之詞，而是需要客觀的證據來支撐。程序上會有專業醫師評估，法官也會親自詢問當事人，確認長輩本身的狀況，是否達到要保護的狀況，法院才會做裁決。

蘇家宏以曾經處理過的案例為例，好幾個家人都說他瘋了，但是經過法官親自詢問，他在法官面前對答如流，沒有異常證據，而且專業醫師精神鑑定，他的判斷能力並沒有到極度減弱的情形下，最後法官駁回家人的聲請。

蘇家宏還說，與其把決定權交給未來的法官，或是讓家人為了「誰來管錢」而撕裂感情，不如在自己意識完全清楚的時候，跟你認定的人共同簽訂「意定監護契約」。意定監護契約需要公證人公證，將來你萬一失智或失能時，就可以由他來擔任監護人，這個人不一定要是配偶或小孩，也可以是最信任的摯友或專業人士。

蘇家宏更稱，建議把部分重要財產信託，一方面可以防範自己未來被騙，自己將財產送給詐騙集團，另一方面，也因為財產被信託住，無法任意變賣，未來不論自己是否有失智或失能，身旁的家人也無法輕易拿走你的財產。

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