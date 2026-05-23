馬英九錄影成金溥聰魁儡？基金會批惡意放話：一鏡到底

馬英九基金會表示，馬英九書寫影片的拍攝是「一鏡到底」。（馬英九辦公室提供）

有關「中國時報」引用匿名人士報導，指稱前總統馬英九昨日錄影親自書寫聲明時，是國安會前秘書長「金溥聰在旁說一句，馬寫一句的畫面，讓馬成為別人講一句，他寫一句的傀儡」。馬英九基金會稍早強調，這完全是捏造事實。

基金會表示，馬英九書寫影片的拍攝是「一鏡到底」，當時除了馬外，在場沒有任何人說話。現場除了金溥聰外，另有黃姓律師，基金會執行長戴遐齡及攝影人員在場，均可出面證明。對於媒體未經查證，就引用匿名人士惡意放話，令人遺憾。

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金溥聰透過基金會表示，另有一篇中國時報報導也捏造事實，誣指他過去擔任董事長的新台灣人基金會在今年初舉行打烊前尾牙宴，馬英九有出席宴會，並對他表示不滿馬英九基金會蕭旭岑主持的尾牙宴過於張羅之事，他就主動表示「願意協助調查，並因此在新台灣人基金會正式打烊後進入馬英九基金會」。

金溥聰表示，事實上，「新台灣人基金會早己在去年6月結束，根本沒有今年年初的尾牙宴」。針對中國時報及撰稿記者，不斷刻意扭曲事實，撰寫揑造事實的報導，中國時報如不及時更正這二篇不實報導，繼續不經查證刊登惡意傷害他名譽的報導，他將採取法律行動，捍衛自己的清白。

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