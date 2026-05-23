國民黨中市議員提名28人完成登記 另徵召6人拚34席過半

國民黨台中市議員提名登記截止。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中市黨部議員選舉提名作業領表登記23日結束，台中市黨部指出，14選區共有28位黨員完成登記，另外第11選區（東、南區）、第12選區（太平區）、第13選區（大里、霧峰區），則採徵召現任議員方式提名，共將提名34席，拚台中市議會過半。

配合年底九合一選舉到來，國民黨台中市黨部辦理台中市議員選舉提名作業領表登記，5月21日至22日領表，5月21日至23日辦理登記作業，今日登記結束共有14選區、28位黨員完成登記。

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包括第一選區提名2人，楊啓邦（現任）、李文傑（現任）登記；第二選區提名2人，張清照（現任）、顏莉敏（現任）登記；第三選區提名2人，吳瓊華（現任）、林孟令（現任）登記；第四選區提名3人，陳本添（現任）、邱愛珊（現任）、連佳振登記；第五選區提名3人，賴朝國（現任）、陳清崧、吳呈賢（現任）登記；第六選區提名3人，張廖乃綸（現任）、楊大鋐（現任）、黃馨慧（現任）登記；第七選區提名2人，朱暖英（現任）、劉士州（現任）登記；第八選區提名4人，賴順仁（現任）、沈佑蓮（現任）、吳宗學、許育璿登記；第九選區提名2人，陳文政（現任）、陳政顯（現任）登記；第十選區提名1人，張彥彤（現任）登記。

此外，第十四選區提名1人，吳振嘉（現任）登記；第十五選區提名1人，吳建德（現任）登記；第十六選區提名1人，古秀英（現任）登記；第十七選區提名1人，朱元宏（現任）登記。

台中市議會共65席，國民黨本屆原佔有34席，包括黃健豪與羅廷瑋當選立委後出缺，國民黨台中市黨部仍提名34席，拚席次過半。

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