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    首頁 > 政治

    對輪椅使用者市政規劃？沈伯洋提移動式運動場所、文化空間無障礙

    2026/05/23 17:36 記者蔡愷恆／台北報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）參拜關渡宮，接受聯訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）參拜關渡宮，接受聯訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（23日）與競選總部總幹事吳思瑤、台北市黨部主委張茂楠及士林北投市議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚與鍾佩玲到關渡宮參香祈福。沈伯洋受訪時，有民眾舉手提問，規劃市政時是不是有考量輪椅使用者困境？能不能給輪椅使用者在台北市一個好的願景？沈伯洋說，光在推娃娃車就因路線不連貫，要不斷抬起來，更遑論輪椅使用者，絕對是在規劃裡。他也向提問民眾表達謝意。

    沈伯洋說，關於輪椅使用者整個政策規範、無障礙空間要怎麼設計，先不要講到輪椅使用者，光是在推娃娃車，像我之前在推的時候，都要不斷抬起來，因為不具備路線連貫性，更遑論更需要這些條件的輪椅使用者。所以這絕對是在我們的規劃裡面。

    沈伯洋說明，之前也有討論到輪椅使用者，不只是每一區都應該要有這種可以直接使用的空間之外，其實還要有移動式的運動場所。這樣才可以在不同社區、不同時間，直接讓需要的使用者能夠輕易抵達，還有教練陪伴。這樣的話，他的運動空間，我們想的就不是單純的生存空間而已，還有文化活動的空間，這些都要無障礙。

    提問民眾說，希望你在考量市政規劃的時候，多考量輪椅使用者在用路時的每一個動線。希望台北市每一個公園，或者只要是市設施，都應該要有完善的動線。

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