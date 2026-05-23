為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川勤跑基層 喊話用工程精神拚市政

    2026/05/23 16:41 記者翁聿煌／新北報導
    李四川出席永和區鄉親及基層幹部座談會，支持者熱情相挺。（李四川競辦提供）

    李四川出席永和區鄉親及基層幹部座談會，支持者熱情相挺。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川23日先後出席土城區、永和區鄉親及基層幹部座談會，現場湧入大批支持者熱情相挺，不少民眾提早到場等候，看到李四川進場時，掌聲如雷、歡呼聲不斷，李四川表示，當選後將持續深入地方基層，以腳踏實地的工程精神，為新北市打拚。

    李四川獲得支持者接連高喊「凍蒜」、「加油」，許多人拿起手機拍照紀錄，沿途更有支持者主動上前握手，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，氣氛十分熱絡。

    李四川表示，他始終認為政策要真正符合市民需求、做到實際有感，因此他提出敬老卡600點其中300點悠遊卡化，希望讓長輩在日常生活中使用更加方便、更加靈活，真正做到照顧長者生活需求。

    談及城市建設與未來發展，李四川表示，城市進步不能停下腳步，公共建設更必須與時俱進，當選後將持續推動基礎建設及完善公共設施，提升市民生活品質。

    李四川表示，「做工程的人不擅長說話，但是有問題來，我一定盡全力解決」，務實發言再度引發全場熱烈掌聲，永和在地立委林德福表示，李四川具備深厚工程專業與豐富行政經驗，推動公共建設展現高度執行力，對城市發展貢獻良多，只要是對市民有幫助的政策與建設，都會全力協助推動，請大家給予李四川支持，一起讓城市更進步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播