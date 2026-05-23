李四川勤跑基層 喊話用工程精神拚市政

李四川出席永和區鄉親及基層幹部座談會，支持者熱情相挺。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川23日先後出席土城區、永和區鄉親及基層幹部座談會，現場湧入大批支持者熱情相挺，不少民眾提早到場等候，看到李四川進場時，掌聲如雷、歡呼聲不斷，李四川表示，當選後將持續深入地方基層，以腳踏實地的工程精神，為新北市打拚。

李四川獲得支持者接連高喊「凍蒜」、「加油」，許多人拿起手機拍照紀錄，沿途更有支持者主動上前握手，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，氣氛十分熱絡。

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李四川表示，他始終認為政策要真正符合市民需求、做到實際有感，因此他提出敬老卡600點其中300點悠遊卡化，希望讓長輩在日常生活中使用更加方便、更加靈活，真正做到照顧長者生活需求。

談及城市建設與未來發展，李四川表示，城市進步不能停下腳步，公共建設更必須與時俱進，當選後將持續推動基礎建設及完善公共設施，提升市民生活品質。

李四川表示，「做工程的人不擅長說話，但是有問題來，我一定盡全力解決」，務實發言再度引發全場熱烈掌聲，永和在地立委林德福表示，李四川具備深厚工程專業與豐富行政經驗，推動公共建設展現高度執行力，對城市發展貢獻良多，只要是對市民有幫助的政策與建設，都會全力協助推動，請大家給予李四川支持，一起讓城市更進步。

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