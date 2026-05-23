黃暐瀚預言得票率40％起跳 沈伯洋：以願景與監督說服市民

民進黨台北市長參選人沈伯洋到關渡宮參香祈福。（記者塗建榮攝）

資深媒體人黃暐瀚認為，民進黨台北市長參選人沈伯洋至少會有40％得票率，爆發力像Stephen Curry，而且25席民進黨市議員「很有可能全部都上壘」。沈伯洋今天受訪謙虛回，謝謝暐瀚哥的稱讚，「我三分其實沒有很準」。他說，要拿多少票還是取決於市民，現在能做的，是不斷告訴市民對城市的願景，以及議員提出的監督，合在一起才能說服人民把票投給我們。沈伯洋也現場指出每位議員關切題目與專長，「這就是我們的台北隊成形的樣子。」

沈伯洋說，大家會看到我們的市議員，不管是涉及都更開發、交通建設，他們的質詢非常犀利。林延鳳不僅關注北士科用電，也重視校園安全；若提到地方韌性、民防、防災，第一想到的一定是鍾佩玲；還有陳賢蔚對青少年政策十分專精，也照顧到毛小孩，「這就是我們的台北隊成形的樣子。」

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沈伯洋說，你看他們對於市政的關心，再加上剛剛所提到的，我們對於這個城市整體的願景，你的聚落在哪裡？你的音樂聚落在哪裡？你的科技聚落在哪裡？你的人才要怎麼留住？今天你辦比賽之後，人到了台北，你要把他留下來；如果他覺得這邊不適合，那怎麼辦？這一些事情要有一個整體方向，市民才會有方向感，市民才會覺得：「啊，這個就是我要的城市。」

沈伯洋指出，更不要講說，北士科的發展還是要跟當地居民有更多溝通。這邊本來就有很多居民，這些居民如何跟新的聚落共生，這也是重要議題。我們真的要取得多少票，取決於我們到底有多少時間，好好來跟大家介紹我們好的願景，以及我們議員們的專業，還有各參選人的專業。

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