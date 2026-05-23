盧秀燕送吳宗憲「無敵鐵金剛」林國漳笑回：送「變形金剛」更好

盧秀燕送吳宗憲「無敵鐵金剛」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳笑回，送「變形金剛」會更好。（記者王峻祺攝）

台中市長盧秀燕今天到宜蘭昭應宮參拜，為國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲站台，特別致贈「無敵鐵金剛」公仔，期許他正義領政，捍衛縣民權益。不過，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳認為，從吳宗憲對軍購案的反覆立場來看，送他「變形金剛」應該會更好。

盧秀燕今天到宜蘭參拜，輔選吳宗憲，稱讚他是名「鐵漢」，更擁有20年檢察官經驗與法制局長行政資歷，具備「保護好人、打擊壞人」的實力。盧秀燕還準備「無敵鐵金剛」公仔送給吳宗憲，象徵勇敢前行、拚，未來當縣長。

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林國漳下午出席宜蘭市座談會時，被媒體問及盧秀燕致贈「無敵鐵金剛」一事，他說，從最關鍵的國防預算審查來看，吳宗憲先是說支持3800億+N，隨後又澄清自己沒有擋軍購，最後卻又表態支持7800億的預算。

林國漳說，從吳宗憲立場反反覆覆、變來變去、前後矛盾的表現來看，我想，送他一隻「變形金剛」可能比較貼切，也比較適合。

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盧秀燕送吳宗憲「無敵鐵金剛」。（記者王峻祺攝）

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