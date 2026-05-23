圖輯》「挺軍購、救國防」公民團體逾8000人頂烈日遊行

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

立法院25日將審軍購特別預算案，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今（23日）發起「真和平，要國防」遊行活動，不畏北市高溫37度的烈日當空，逾8000人挺身湧入遊行行列，沿路高呼「挺軍購、救國防」等口號，抗議藍白封殺台灣之盾及國防軍備，展現支持國家防衛能力、拒絕中國威脅的堅定立場。

多個民間團體今天主辦「真和平，要國防」遊行，下午1點30分在台北市的SOGO百貨復興館前集合，並展開宣講和行動劇，接著分成六大隊伍，徒步走向克緹國際大樓的中國銀行，長長的遊行人龍綿延數百公尺，巨大的布條與旗幟在烈日下飛揚。主辦單位下午4時16分宣布，現場人數超過8000人。

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

台灣公民陣線等民團23日舉辦「真和平，要國防」523遊行，民眾熱情響應，抵達終點並以行動劇表達訴求。（記者方賓照攝）

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