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    首頁 > 政治

    密室逃脫蔣萬安甩鍋中央「沒規定」 陳培瑜打臉：看看新北市

    2026/05/23 17:24 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安接受市議員林亮君質詢時表示，中央未對密室逃脫明訂安全標準。（資料照）

    台北市長蔣萬安接受市議員林亮君質詢時表示，中央未對密室逃脫明訂安全標準。（資料照）

    台北市密室逃脫遊戲店員工遭勒頸致死，引發輿論譁然，不過台北市長蔣萬安昨接受市議員林亮君質詢時表示，中央未對密室逃脫明訂安全標準。對此，民進黨不分區立委陳培瑜發文打臉指出，「中央早在106年就訂定『場地安全指導綱領』，蔣萬安竟先甩鍋中央沒訂安全標準」。

    陳培瑜今日在臉書發文表示，早在民國106年2月，內政部消防署就頒布「互動情境體驗場所安全指導綱領」，包含防火、地震安全、緊急應變等事項。「業者如果違規，由縣市政府依法裁處。」隔年107年，內政部國土署也跟縣市政府開會，一致同意互動情境體驗場所（密室逃脫）歸屬D-1類組，應辦理公共安全檢查申報。她質問到，「隔壁新北市府就有要求業者辦理，為什麼北市府做不到？」

    她指出，蔣萬安上任以來，市民專線1999接獲密室逃脫的陳情案共有73件，北市府卻沒有任何作為。今年4月，也有台北市議員召開記者會，向市府提醒密室逃脫具有安全疑慮，已造成人員受傷，但北市府還是沒反應。「直到5月10日憾事發生，蔣萬安依舊慢半拍，4天後才召開跨局處會議，8天後才完成稽查。」

    她回顧到，去年許多參與罷免連署的民間店家，都被蔣萬安以「民眾檢舉」的名義在短時間內進行多次稽查。「只有面對政敵才展現高效率，其他時候都慢半拍，甚至賴給中央，這就是蔣萬安！」

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